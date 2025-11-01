서대문구, 자율주행버스 ‘서대문A01’ 운행 시작

서울 서대문구(구청장 이성헌)는 서대문 일대를 순환하는 자율주행 버스 ‘서대문A01’의 운행을 시작했다.

1일 구에 따르면 15일부터 운행을 시작한 서대문A01은 문화체육회관을 출발해 서대문구청 앞 정류소로 돌아오는 5.9km노선을 다닌다. 버스는 문화체육회관과 홍연2교 두산아파트 앞, 홍남교 백련시장입구, 서대문종합사회복지관, 모래내삼거리, 가좌역 3번출구, 서대문종합사회복지관, 연가교, 연희지하차도, 서대문구청 10개 정류소에 정차한다.

서대문구 자율주행버스 ‘서대문A01’. 서울 서대문구 제공

서대문A01 오전 9시20분부터 오후 5시30분까지 하루 14회, 30분 간격으로 운행한다. 다만 점심시간(낮12시10분∼1시40분)에는 배차 간격이 80분이다. 승차가 가능한 잔여 좌석 수는 차량 외부에 부착된 LED 표시기에서 확인할 수 있다.

이용요금은 무료다. 그러나 승하차 수 통계를 내거나 환승을 하기 위해선 교통카드를 버스 내에 설치된 단말기에 태그해야 한다. 내년 하반기에는 유료로 전환될 예정이다.

버스 도착 정보는 가좌역 3번 출구를 제외한 나머지 9개 정류소에서 확인이 가능하다. 네이버, 다음 등의 포털과 카카오버스 등의 앱에서도 ‘서대문A01’ 노선을 검색할 수 있다.

‘서대문A01 노선 정류장. 서울 서대문구 제공

입석은 제한된다. 특히 6세 미만 영유아는 안전상 사유로 승차할 수 없고, 6세 이상 14세 미만 아동은 보호자와 함께 동승해야 한다.

이성헌 구청장은 “자율주행 버스 운영을 통해 미래 모빌리티 실현 자치구로 도약함은 물론 서대문구의 교통복지를 200% 증진하겠다”고 말했다.