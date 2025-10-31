“휴대폰과 반도체 고향” 에이펙서 경북 세일즈 나선 이철우 도지사

에이펙 CEO 만찬 150여명 참석

사전 예약 넘어선 인파 몰려

경북도는 30일 경주 황룡원에서 ‘글로벌 CEO 환영 만찬’을 개최했다고 31일 밝혔다.

만찬은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 개최 지역 자격으로 도가 주최했다. 세계적 기업 CEO와 국제기구 고위 인사 등 150여명이 참석했고 사전 예약을 넘어선 인파가 몰렸다.

지난 30일 경주 황룡원에서 열린 글로벌 CEO 환영 만찬에서 이철우 도지사가 환영사를 하고 있다. 경북도 제공

이날 참석한 기업인으로는 사이먼 칸 구글 아시아태평양 CMO를 비롯해 토오루 오오타니 히타치 코리아 대표, 정지은 코딧 대표, APEC CEO 써밋(SUMMIT) 연사인 르노 드 바르부아 GS1 대표 등이다. 이 외에도 박일준 대한상공회의소 부회장과 제임스 김 주한상공회의소 회장, 정계성 김앤장 대표변호사 등 각계각층의 인사도 함께했다.

이철우 지사는 영어로 5분간 이어진 환영사를 통해 ‘경북에서 세계로, 인류를 위한 혁신’이라는 메시지를 내놓았다. 이 도지사는 “신라인들이 꿈꿨던 포용과 혁신의 가치를 바탕으로 새로운 번영의 시대를 위한 동반관계를 도와 함께 만들어 가자”고 제안했다. 또한 “한국전쟁에서 가장 치열했던 전투의 현장인 경북에서 포스코와 같은 세계적인 철강기업이 태어났고 한국의 휴대폰과 반도체의 고향도 바로 경북”이라며 잠재력을 알렸다.

만찬 음식을 준비한 선재 스님은 경북의 식재료를 활용한 전통 사찰음식을 선보였다. 1700년간 이어진 음식 문화를 세계인들에게 선보이며 한류의 본고장 경북의 한식을 소개했다.

도는 경주 에이펙을 활용해 기업과 해외 지방정부를 상대로 글로벌 비즈니스 기회를 확대하고 있다. 이철우 지사도 에이펙 기간 경주에 계속 머무르며 지원을 이어가고 있다. 도는 이번 APEC 개최로 SK, AWS, 메타(Meta) 등 글로벌 디지털 AI 생태계를 이루는 기업과 함께 지역 내 데이터 AI 산업 진흥 기회를 모색한다.