李대통령, 시진핑과 첫 대면… 習 “황남빵 선물 맛있게 먹었다”

이재명 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 열린 31일 21개 회원국 정상을 개별 영접하고 정상회의를 진행했다. 이 대통령은 이날 영접을 통해 시진핑 중국 국가주석과 취임 후 처음 대면했다.
강유정 대통령실 대변인은 이날 경북 경주 에이펙 국제미디어센터에서 진행한 브리핑에서 “이 대통령은 오늘 오전 에이펙 정상회의 첫 세션인 초청국 비공식 대화를 개최했다”며 “회의에 앞서 이뤄진 에이펙 회원 정상 개별 영접은 9시20분쯤 IMF 총재를 시작으로 시진핑 주석에 이르기까지 진행됐다”고 전했다. 시 주석은 마지막 순서로 이 대통령과의 영접을 진행했다. 이날 영접은 이 대통령 취임 후 시 주석과의 첫 대면 자리였다.
강 대변인은 “이 대통령은 마지막으로 도착한 시 주석에게 만나게 돼 반갑다고 했고 시 주석은 경주가 아주 오랜 역사를 가진 도시라 들었다며 인상적이고 좋은 곳이라는 감상을 전했다”고 말했다. 이어 강 대변인은 “어제 이 대통령은 시 주석을 진심으로 환영한다는 뜻에서 갓 만든 황남빵을 보자기 포장해 경주의 맛을 즐기길 바란다는 메시지와 함께 전달했다. 오늘 오전 중 대표단을 위해 황남빵 200상자를 추가로 보냈다”며 “이에 시 주석은 이 대통령을 만난 자리서 맛있게 먹었다며 감사의 뜻을 표했다”고 알렸다. 이 대통령은 외교부 장관에게 중국 외의 모든 에이펙 회원국 대표단에게도 경주의 명물인 황남빵을 선물할 것을 지시했다.
이 대통령은 11월1일 에이펙 정상회의 2세션이 끝난 후 시 주석과 첫 한·중 정상회담을 진행할 예정이다. 강 대변인은 한·중 정상회담 의제와 관련해 “이 대통령과 시 주석 모두 지방에서 정치를 시작했다. 민생이 가장 중요하다는 목표 아래 양국이 직면한 민생 문제에 대한 주제가 하나 채택될 것”이라며 “연장 선상에서 한반도 비핵화와 평화 실현에 대해서도 논의하기로 했다고 들었다”고 설명했다.