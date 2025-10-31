송지효, ‘속옷 화보’ 몸매 비결 반전 “밥 빼고 술만”…김종국도 말잃은 이유

유튜브 채널 ‘짐종국’ 캡처, 송지효 인스타그램 캡처

배우 송지효가 솔직하고 파격적인 몸매 관리 비결을 공개해 화제를 모았다.

지난 30일 공개된 김종국의 유튜브 채널 ‘짐종국’에는 “운동 안하면 파국이다 지효야…(Feat. 송지효, 김병철, 마선호)”라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 방송에는 배우 김병철과 함께 송지효가 출연해 근황을 전했다.

영상 속 김종국은 송지효의 속옷 브랜드를 언급하며 “출연 이후 매출이 눈에 띄게 늘었다”고 운을 뗐다. 실제로 지난해 직접 런칭한 속옷 브랜드 ‘니나송’을 통해 CEO로 변신한 송지효는 “많이 좋아졌다. 신제품도 계속 나오고 있다”며 미소를 지었다.

김종국은 이어 송지효가 화보 촬영을 위해 체중을 감량했던 일화를 꺼내며 “사진 보니까 (뺐던데)”라고 너스레를 떨었다. 이에 송지효는 “보정을 많이 안 한 건데, 그 이후로는 (운동이) 저랑 결이 안 맞는 것 같다”고 솔직하게 털어놓았다.

이후 화제는 송지효의 식단으로 옮겨갔다. 김종국이 “식단이 어떻게 되냐”고 묻자 송지효는 “솔직하게?”라며 망설인 끝에 “아침 11시까지 출근을 한다. 눈뜨자마자 세수만 하고 커피를 마신다. 그때는 배가 안 고프다. 4~5시에 배가 고프다”고 밝혔다. 이어 “그때까지 빈속이다. 밥을 빼고 반찬이랑 술을 먹는다”고 덧붙여 출연진을 깜짝 놀라게 했다.

김종국이 “4~5시에 낮술을 빈속에 드신다고요?”라고 묻자, 송지효는 “네”라며 쿨하게 인정했다. 그러면서 “집에 가서 잠을 잔다. 또 일어난다”며 ‘무한 반복 루틴’을 공개해 폭소를 자아냈다.

조금 통통해진 듯한 근황에 대해 송지효는 “붓기다. 부었다고 생각한다”고 말해 웃음을 더했다. 김병철은 “이렇게 사는 사람도 있구나”라며 감탄했고, 김종국은 “이게 다 붓기냐”고 농담을 던졌다.

한편, 송지효는 지난해 속옷 브랜드 ‘니나송’을 직접 론칭하며 CEO로 변신, 제품 기획부터 모델까지 맡아 큰 관심을 모았다. 본업인 배우로도 활발히 활동 중인 그는 오는 5일 영화 ‘구원자’ 개봉을 앞두고 있다.