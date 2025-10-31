SK하이닉스부터 SKT까지…SK그룹, 엔비디아와 전방위적 협력

SK, 엔비디아와 ‘AI 팩토리’ 구축

울산 AI DC, 제조 AI 클라우드 등

국내 제조 AI 경쟁력 강화 ‘맞손’

SK하이닉스, HBM4 공급망 진입

SKT는 ‘AI-RAN’ 연구개발 MOU

SK그룹이 엔비디아와 손잡고 그래픽저장장치(GPU) 5만장 이상 규모의 인공지능(AI) 인프라 ‘AI 팩토리’를 국내에 구축한다고 31일 밝혔다.

AI 팩토리는 △울산 AI 데이터센터 프로젝트 △제조 AI 클라우드 등이 포함된 ‘엔비디아 GPU 기반의 AI 산업 클러스터’다.

이재명 대통령이 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 접견에 앞서 국내 기업 대표들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. 연합뉴스

SK그룹은 2027년을 목표로 울산에 100메가와트(㎿) 규모 ‘하이퍼스케일급’ AI 데이터센터 사업을 진행 중이며 이를 아시아∙태평양 AI 거점으로 육성하는 구상을 구체화하고 있다.

제조 AI 클라우드는 SK그룹이 엔비디아 최신 GPU인 블랙웰 2000여장과 엔비디아의 제조 AI 플랫폼 ‘옴니버스’를 활용해 구축하는 디지털 트윈 플랫폼이다. 엔비디아 측은 옴니버스 기반 제조 AI 클라우드를 구축에서 운영, 사용까지 일원화하는 사례는 현재까지 아시아에서 SK그룹이 유일하다고 밝혔다.

AI 팩토리는 국내 제조 AI 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 기대된다. SK그룹은 엔비디아와의 협력해 디지털 트윈과 로봇, 거대언어모델(LLM) 등 학습 및 추론, 3차원(3D) 시뮬레이션 기능을 두루 갖춘 ‘산업용 AI 서비스 공급 사업자’로 발돋움할 계획이다.

SK하이닉스는 엔비디아의 AI 메모리 주요 파트너로, 업계 최고 수준의 HBM 기술 경쟁력을 바탕으로 고대역폭메모리(HBM) 핵심 공급사 지위를 이어 가고 있다. 최근에는 업계 최고 속도와 성능을 지원하는 HBM4(6세대) 에 대한 공급 협의를 고객과 마무리하고 4분기를 시작으로 내년에는 본격적인 판매 확대에 나선다.

최태원 SK그룹 회장은 “SK그룹은 엔비디아와 협력해 AI를 국내 산업 전반의 혁신을 이끄는 엔진으로 만들고 있다. 이를 통해 산업 전반이 규모, 속도, 정밀도의 한계를 넘어서게 될 것”이라며 “엔비디아 AI 팩토리를 기반으로 SK그룹은 차세대 메모리, 로보틱스, 디지털 트윈, 지능형 AI 에이전트를 구동할 인프라를 구축할 계획”이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 “AI 시대에 AI 팩토리라는 새로운 형태의 제조공장이 등장했다. SK그룹은 엔비디아의 핵심적인 메모리 기술 파트너로, 엔비디아가 전 세계 AI 발전을 주도하는 최첨단 GPU 컴퓨팅 플랫폼을 개발할 수 있도록 지원하고 있다”며 “엔비디아의 가속 컴퓨팅과 소프트웨어를 기반으로 한 AI 인프라를 구축함으로써, SK그룹의 혁신과 한국 AI 생태계를 활성화할 AI 팩토리를 함께 조성하고 있다는 점이 매우 기쁘다”고 말했다.

8월 29일 울산시 남구 인공지능(AI) 데이터센터 건설 현장에서 열린 'SK AI 데이터센터 울산' 기공식에서 버튼 세리머니 후 폭죽이 터지고 있다. 연합뉴스

한편 이날 SK텔레콤은 엔비디아와 ‘AI 네트워크’ 연구개발(R&D)을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. SK텔레콤은 6세대(6G) 이동통신 핵심기술로 꼽히는 ‘AI-RAN(무선접속네트워크)’ 기술 개발에 엔비디아, 국내 통신사, 삼성전자, 연세대, 한국전자통신연구원(ETRI)과 함께한다.

AI-RAN은 여러 기기에서 생성되는 AI 데이터를 무선 인터넷망에서 고속, 저(低)지연으로 전송하는 기술이다. SK텔레콤과 국내 기업 및 연구기관들은 엔비디아와 AI-RAN 실증, 표준화, 상용화 등에 함께하며 한국을 글로벌 AI-RAN 기술검증 허브로 육성할 계획이다. 과학기술정보통신부는 내년부터 AI-RAN R&D, 실증망 구축 등을 지원한다. 특히 SK텔레콤은 R&D, 실증뿐만 아니라 AI-RAN에 특화한 AI 서비스 발굴도 나선다.