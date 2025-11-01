내년 3월 부산지역 유·초등·특수학교 5곳 문 연다

부산시교육청은 새로운 주거단지 조성으로 학령인구가 빠르게 늘고 있는 부산 강서구 에코델타시티에 내년 3월 유치원 2곳과 초등학교 1곳, 특수학교 1곳의 문을 연다고 1일 밝혔다.

부산교육청의 신설·재개교 교장 인사발령자 수여식에서 에코4초 신동훈(왼쪽부터), 에코8유 박혜란, 에코4유 안부희, 김석준 교육감, 신연초 변정현, 에코특수 김진기 신임 교장·원장이 기념촬영을 하고 있다. 부산교육청 제공

또 학교 인근 주택재개발사업으로 학생 수가 급감하고 교육환경이 악화돼 2년간 임시휴교에 들어간 남구 신연초등학교는 재개발지역 입주 시기에 맞춰 내년 3월 다시 개교한다. 이처럼 신설·재개교 과정을 통해 부산에서는 내년 3월 총 5곳의 학교가 새로 문을 연다.

내년 3월 개교하는 강서구 에코델타시티 내 학교는 15학급 규모의 (가칭)에코4유치원과 12학급 규모의 에코8유치원, 31학급 규모의 에코4초등학교, 31학급 규모의 에코특수학교 등 4곳이다.

에코델타시티 지역은 아파트 신축공사가 한창으로, 지속적으로 인구가 유입되면서 신설학교에 대한 수요가 높은 곳이다. 교육청은 2022년과 2023년 이들 학교에 대한 투자심사를 완료하고, 신축 아파트 입주 일정에 맞춰 계획대로 개교할 수 있도록 선제적으로 대응해 왔다.

또 재개교하는 남구 우암동 신연초는 인근 지역 재개발 사업으로 지난해 3월부터 휴교에 들어갔다. 휴교 후 주택재개발사업이 완료되고 입주 시기에 맞춰 학교 문을 다시 여는 것은 부산 최초의 사례다.

김석준 교육감은 신설·재개교 교장 인사발령장 수여식에서 “발령장을 받은 교장 선생님들은 본연의 업무 외에 사무업무까지 겸하게 돼 책임이 막중하다”며 “학교 마무리 공사 등 아직 꼼꼼하게 챙길 것들이 많은 만큼, 모든 행정력을 동원해 내년 3월 개교에 차질이 없도록 힘써 달라”고 당부했다.