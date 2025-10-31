李대통령 "AI 강국도약에 역할당부" 젠슨 황 "韓과 함께해 기뻐"

李대통령, 기업들과 협력 요청…"글로벌 협력 대표사례"

젠슨 황 "한국은 AI 리더될 가능성 무한대…나는 韓과 함께 자라"

이재명 대통령은 31일 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)를 만나 "한국이 AI 글로벌 강국이 될 수 있도록 엔비디아가 역할을 해달라"고 당부했다.



젠슨 황 역시 "AI의 미래를 한국과 함께 만들게 돼 매우 기쁘게 생각한다"고 화답했다.

이재명 대통령이 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 접견에 앞서 국내 기업 대표들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. 연합뉴스

이 대통령과 젠슨 황은 이날 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최 장소인 경주 화백 컨벤션센터에서 만나 이 같은 내용의 대화를 나눴다고 김용범 대통령실 정책실장이 브리핑에서 전했다.



우선 이 대통령은 접견에서 "대한민국은 'AI 3대 강국'과 'AI 기본사회'를 (목표로 삼아) 기술 개발과 인프라 확충에 힘쓰고 있다"며 "엔비디아와 한국 기업 간 긴밀한 협업은 글로벌 협력의 대표사례가 될 것"이라고 말했다.



그러면서 "한국은 AI와 관련해 '풀 스택'(전 단계 공정) 경쟁력을 갖추고 있다"며 기업들과의 적극적 협력을 요청했다.

김용범 정책실장이 31일 경북 경주 APEC 미디어센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 접견 등에 관한 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 김우창 국가AI정책비서관, 김 정책실장, 하정우 AI미래기획수석. 연합뉴스

이에 젠슨 황은 "(한국의 AI 산업 발전) 여정에 엔비디아가 함께할 것"이라며 "AI 인프라 구축, 인재 및 스타트업 육성, 자율주행 로봇 등 피지컬 AI를 포함하는 여러 측면에서 국내 기업과 실질적 협력을 적극 확대하겠다"고 답했다.



그는 "미국은 소프트웨어에 강점이 있지만 제조업이 약하고 유럽은 반대로 제조업이 강하지만 소프트웨어가 약한데, 한국은 두 역량을 두루 갖췄다"며 한국이 AI 분야 리더가 될 가능성이 무한대("Sky is the limit")라고 평가했다.



젠슨 황은 또 "오늘날의 엔비디아를 만든 것이 대한민국이다. 나는 대한민국과 함께 자라난 것과 마찬가지"라며 한국에 대한 애정을 드러내기도 했다고 김 실장은 소개했다.

<연합>