[속보] ‘건배’ 제의한 李 대통령 “APEC의 성공, 우리 공동의 미래를 위해”

李 대통령, APEC 정상회의 환영만찬 인사

이재명 대통령이 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 갈라 만찬에서 건배 제의를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 31일 아시아태평양경제협력체(APEC)의 협력과 성공 그리고 공동의 미래를 위한 ‘건배’를 제의했다.

이 대통령은 이날 오후 경북 경주 라한호텔에서 열린 APEC 정상회의 환영만찬 인사말에서 “잔을 들어주시길 바란다”며 “건배”라고 말했다. 각국의 정상 등은 저마다 밝은 표정으로 이 대통령의 건배 제스처에 잔을 들었다.

이 대통령은 “신라라는 국호에는 ‘나날이 새롭게 사방을 아우른다’는 뜻이 담겨 있다”며 “2025년 APEC 경제 지도자들을 이곳 신라에서 만나니 참으로 감회가 새롭다”고 했다.

전통과 현대가 어우러져 공존하는 도시로 경주를 소개한 후에는 “금관, 첨성대 같은 전통의 상징이 굳건히 경주를 지키고 있다”며 “인근 경북 지역에서는 철강과 조선업 등 현대산업의 동력이 지역 경제를 책임지고 있다”고 덧붙였다.

특히 “전임 의장국들이 쌓아 올린 APEC의 전통 유산을 계승하면서 새로운 경제적 도전에 역동적으로 대응하겠다는 대한민국의 의지를 상징적으로 보여주는 곳이 경주”라며 “경주는 예로부터 다양한 문화와 상품의 교차로로서 세계와의 소통 속에서 고유한 문화를 꽃피워왔다”고 이 대통령은 강조했다.

계속해서 “고대 신라 왕국에는 ‘만파식적’이라는 피리가 있었다고 전해진다”며 “세상의 모든 분열과 파란을 잠재우고 평안을 가져온다는 뜻으로 왕실에서 나라의 근심이 있을 때마다 불었다고 한다”고도 언급했다.

같은 맥락에서 “천년의 세월을 넘어 경주에서 APEC 회원들의 목소리가 한데 어우러지며 만파식적의 선율로 거듭나게 될 것”이라며, 이 대통령은 “그 아름다운 화음이 아태 지역에 평화와 안정 그리고 새로운 번영을 안겨줄 것으로 확신한다”고 밝혔다.