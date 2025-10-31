긴장 속 첫 만남…30분 만에 끝난 시진핑-다카이치 정상회담

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 신임 총리가 31일 경주에서 긴장 속에 첫 정상회담을 가졌다. 두 정상의 첫 만남이자, 양국 정상 간 회담으로는 약 1년 만이다. 회담은 30분이 채 안 돼 종료됐다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 경주에 머무르고 있는 두 정상은 이날 오후 정상회의장 인근의 한 회담장에서 악수로 만남을 시작했다.

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 31일 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 교도=연합

짙은 남색 양복 차림에 보랏빛 타이를 맨 시 주석이 먼저 나와 기다리고 있었다.

곧이어 파란색 재킷 차림의 다카이치 총리가 등장하자 시 주석은 오후에 하는 중국어 인사로 “안녕하세요(下午好, 시아우하오)”라고 말하면서 악수했다.

다카이치 총리도 시 주석을 향해 인사말을 건넨 뒤 두 정상은 양국 국기를 배경으로 악수한 채로 카메라 셔터 세례를 받았다.

다카이치 총리는 카메라가 클로즈업하자 잠깐 활짝 웃어 보였으나 시 주석은 거의 무표정으로 일관했다.

중국은 표정으로도 외교적 메시지를 발신하는 것으로 자주 분석돼 시 주석의 표정 변화에도 이목이 쏠렸다.

이후 양국 정상이 회담장 좌석으로 자리를 옮기는 과정에서 시 주석이 다카이치 총리에게 손을 내밀어 방향을 안내하기도 했다.

‘반중(反中)’ 성향으로 알려진 다카이치 총리와 시 주석 간 만남은 회담 성사 전부터 긴장감이 유지됐다.

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 31일 오후 한국에서 중일 정상회담을 개최했다. 이날 다카이치 총리가 탄 것으로 추정되는 차량이 경주 시내 한 호텔 방향으로 향하고 있다. 연합

회담 당일까지 중국 측은 공식적으로 회담 개최 예정 사실을 알리지 않았었다.

모두발언에서 시 주석은 “중일 관계가 올바른 궤도로 전진·발전하도록 함께 추동할 용의가 있다”며 “당신(다카이치 총리)은 취임 후 중국이 일본의 중요한 인접국이며 건설적이고 안정적인 관계를 구축할 필요가 있다고 밝혔는데, 이는 중일 관계에 대한 당신과 새로운 내각의 중시를 보여줬다”고 말했다.

이달 21일 취임한 다카이치 총리에 대한 축하 인사는 없었다. 중국은 앞서 그간의 관례와 달리 시 주석이 아닌 리창 국무원 총리 명의로 축전을 보냈다고 교도통신이 외교 소식통을 인용해 전했다.

시 주석은 “다카이치 총리와 새 내각이 중일관계를 중시하고 있음을 보여준다”는 언급으로 회담의 포문을 열면서 다카이치 총리와 소통을 유지하기를 바란다고 덧붙였다.

이어진 모두발언에서 다카이치 총리는 “양국 간에는 현안과 과제도 있다”고 말하며 중국과 일본 사이에 놓인 난관들을 거론할 것을 예고했다.

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리. 다카이치 사나에 총리 엑스 캡처

실제 다카이치 총리는 정상회담이 끝나고 취재진과 만나 양국 간 분쟁 지역인 센카쿠 열도, 동중국해 문제, 희토류 수출 관리 문제, 중국에 체류하는 일본인의 안정성 확보 요구, 홍콩이나 신장위구르자치구의 상황 등에 대한 우려 등 다양하고 민감한 문제들에 대한 의견을 시 주석 측에 전했다고 밝혔다. 아울러 중국이 수입 금지 중인 일본산 수산물과 쇠고기 수입 재개 등에 대해서도 긍정적 대응을 요구했다고 전했다.

앞서 다카이치 총리는 이날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 APEC 정상회의 전 시 주석과 웃으며 인사 나누는 사진을 올리기도 했다.

이날 회담은 약 30분 만에 종료됐다. 시 주석은 지난해 이시바 시게루 당시 총리와 35분간, 2023년 기시다 후미오 당시 총리와는 65분간 정상회담을 가졌다.

회담 장소는 시 주석의 숙소인 코오롱호텔인 것으로 전해졌다. 다만 양국 모두 관련된 공식 발표를 하지는 않았다.

회담은 NHK를 통해 중계됐고, 중국 관영매체는 관련 소식을 보도하는 데 그쳤다.

이들은 이날 저녁 정상 만찬에 함께 참석하며 남은 일정을 소화한다.