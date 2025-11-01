유통업계, 풍성한 ‘11월 쇼핑대전’ 펼친다

유통업계가 '11월 쇼핑대전' 펼쳐 연중 최대 할인 행사를 열고 한우와 킹크랩을 반값에 판매한다. 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 수험생 응원 상품을 할인 판매하는 행사도 풍성하게 마련했다.

롯데백화점 제공

1일 유통업계에 따르면 롯데백화점 잠실점은 오는 13일까지 대학로 맛집인 '그래도 베이커리'의 팝업스토어(임시 매장)를 연다. 매장에서 글루텐프리 치즈케이크 세트와 오리지널 치즈 박스, 교토말차 치즈 박스 등 저당 저열량 디저트를 판매한다. 롯데백화점몰은 오는 5일까지 하반기 최대 규모의 온라인 쇼핑 축제 '슈퍼 엘데이'를 연다. 브랜드 100여개가 참여해 최대 40% 할인 혜택을 제공한다. 롯데아울렛 전점은 오는 9일까지 '서프라이스 위크'를 열고 400여개 브랜드를 특가로 선보인다.

신세계백화점 강남점은 오는 6일까지 'E.B.M' 팝업스토어를 열고 가을·겨울(FW) 상품을 선보인다. 모든 상품은 15% 할인 판매한다. 행사장에서 배우 나나가 입어 인기를 끌었던 대표 제품도 구매할 수 있다.

현대백화점 더현대 서울은 오는 2일까지 '스탠드오일' 매장에서 가을·겨울(FW) 상품 할인 행사를 연다. 판교점은 같은 기간 '힐리먼트' 매장에서 코트와 재킷, 스웨터 등 겨울 의류를 최대 20% 할인 판매한다. 중동점은 전문 미용기기 브랜드 '알티스트' 팝업스토어를 열어 고데기와 드라이기 등을 최대 30% 할인한다.

이마트는 쓱데이 행사를 열어 오는 2일까지 행사 카드 결제 시 한우를 최대 50% 할인하고 러시아산 킹크랩은 100g당 6천원 미만에 판다. 신세계포인트 적립 시 와인은 최대 40% 할인하고, 가공식품과 필수 생활용품 등 반값 할인행사도 있다.

홈플러스는 오는 5일까지 'BLACK(블랙) 홈플런' 1주차 행사를 연다. 오는 2일까지 미국산 '옥먹돼 삼겹살·목심'을 특가로 판매하고, 같은 기간 '당당 3990옛날통닭'을 선보인다. 같은 기간 농협안심한우 1등급 암소 등심을 멤버십 대상에게 반값에 제공하고 특란 30구는 마이홈플러스 멤버십 20% 할인에 농할 쿠폰 20% 추가 할인을 제공한다. 오는 12일까지는 빼빼로데이와 수능 맞이 행사를 열고, 행사 상품을 3만원 이상 구매 시 5천원을 즉시 할인해준다.

롯데마트는 연중 최대 그로서리(식료품) 축제 '땡큐절' 행사를 열어 오는 5일까지 한우 전 품목을 행사 카드로 결제 시 반값에 제공한다. 롯데마트와 슈퍼의 공동 소싱을 통해 한우를 등심 기준 약 2천마리분을 미리 확보했다. 이는 일반 행사의 20배에 달하는 규모다. 오는 2일까지 행사 카드로 결제하면 전복과 레드 킹크랩도 반값이다. 레드 킹크랩은 올해 최저가보다 25% 더 저렴하다.

쿠팡은 오는 2일까지 '프리미엄 키친 브랜드 세일'을 열고 글로벌 프리미엄 주방용품 브랜드 제품을 선보인다. 로얄코펜하겐과 휘슬러, 웨지우드, 르크루제 등 20여개 브랜드가 참여한다.

11번가는 오는 11일까지 연중 최대 쇼핑축제 '2025 그랜드십일절'을 연다. 11번가의 특가 행사인 '10분러시'와 '60분러시'를 평소의 두 배 규모로 확대 운영한다.

신세계프라퍼티 스타필드는 오는 9일까지 이어지는 '대한민국 쓱데이'를 맞아 온 가족이 즐길 수 있는 '어썸 스타필드' 행사를 연다. 스타필드 하남·고양·안성은 글로벌 게임사 슈퍼셀의 대표작 '클래시 로얄'과 '브롤스타즈'의 오프라인 대전을 연다. '캐릭터 퍼레이드쇼'는 1일 고양과 2일 하남, 8일 수원, 9일 안성 순으로 진행한다. 라바와 코코몽 등 완구 캐릭터뿐 아니라 농심, 해태, 제스프리 등 식음료 브랜드와 마법천자문 같은 교육 캐릭터까지 모두 60종 이상의 캐릭터가 출동해 밴드 연주에 맞춰 행진을 펼친다.