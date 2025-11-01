영화 ‘니키타’ 속 냉혹한 킬러 교관 연기한 佛 배우 카료 별세

튀르키예 출신 이민자… 암 투병 끝에 72세로 타계

‘곰’, ‘007 골든아이’, ‘잔다르크’ 등에서 열연 펼쳐

프랑스 영화 ‘니키타’와 영국 TV 시리즈 ‘실종’ 등에서 열연을 펼친 프랑스 배우 체키 카료가 72세를 일기로 별세했다.

10월31일(현지시간) BBC 방송에 따르면 카료는 오랜 암 투병 끝에 이날 숨을 거뒀다. 사망 장소가 어디인지, 임종의 순간 가족이 곁을 지켰는지 등은 공개되지 않았다.

튀르키예에서 태어난 프랑스 영화 배우 체키 카료(1953∼2025). 사진은 63세이던 2016년의 모습. AFP연합뉴스

카료는 튀르키예계 프랑스인으로 프랑스어는 물론 영어, 스페인어, 아랍어 등에도 능통했다. 덕분에 할리우드 영화에 여럿 출연하며 미국, 영국 등 영어권 국가들에서 이름과 얼굴이 널리 알려졌다.

1953년 10월 튀르키예 이스탄불에서 태어난 카료는 어린 시절 가족과 함께 프랑스 파리로 이주했다. 아버지는 스페인 혈통이 섞인 유대계 튀르키예인이었고 어머니는 그리스 출신이었다. 가족은 트럭 운전사인 아버지의 얼마 안 되는 수입으로 힘겹게 삶을 이어갔다. 그래서 카료는 10대 중반의 나이에 고등학교를 마친 뒤 독립을 선언하고 생활 전선에 뛰어들었다.

학창 시절부터 연기와 연극에 관심이 많았던 카료는 작은 극단에 들어가 단역 배우로 일했다. 어느 정도 경력을 쌓은 뒤로는 프랑스·독일 접경 지대에 있는 스트라스부르 소재 국립극단으로 옮겨 고전과 현대 연극을 두루 섭렵했다.

1980년대 들어 카료는 그의 재능을 눈여겨본 영화 감독들한테 발탁돼 영화에 출연했다. 다니엘 비뉴 감독의 ‘마르탱 게르의 귀향‘(1982), 에릭 노메르 감독의 ‘파리의 보름달’(1984), 그리고 장 자크 아노 감독과 함께한 ‘곰’(1988) 등이 대표적이다. 특히 ‘곰’에서 카료에서 연기한 사냥꾼 캐릭터는 전 세계 비평가와 관객들에게 강렬한 인상을 남겼다.

카료를 일약 유명한 배우로 만든 작품은 뤽 베송 감독의 영화 ‘니키타’(1990)였다. 극중 카료는 범죄에 물든 불량한 여자 청소년 니키타(안느 파릴로)를 훈련시켜 프랑스 정보기관의 비밀 요원으로 길러내는 교관 ‘밥’ 역할을 맡았다. 이 영화는 프랑스는 물론 미국에서도 큰 호응을 얻었으며, 훗날 뤽 베송 감독이 할리우드에 진출해 ‘레옹’ 등을 만들 수 있는 토대로 작용했다.

뤽 베송 감독의 영화 ‘니키타’(1990)의 한 장면. 프랑스 정부의 비밀 요원 교관 밥(오른쪽·체키 카료)이 범죄에 물든 불량 소녀 니키타(왼쪽·안느 파릴로)를 훈련시켜 암살 등에 능한 냉혹한 킬러로 만든다는 내용이다. SNS 캡처

‘니키타’의 성공에 힘입어 카료로 할리우드 영화계의 러브콜을 받았다. 리들리 스콧 감독의 ‘1492 콜럼버스’(1992), 로저 크리스찬 감독의 ‘노스트라다무스’(1994), 마이클 베이 감독의 ‘나쁜 녀석들’(1995), 마틴 캠벨 감독의 ‘007 골든아이’(1995) 등에서 조연 또는 주연을 맡아 영어권 국가 관객들의 눈길을 사로잡았다. 뤽 베송 감독이 영어로 만든 영화 ‘잔다르크’(1999)에선 프랑스·영국 간 100년 전쟁에서 잔다르크(밀라 요보비치)와 함께 활약하는 프랑스군 지휘관 ‘장 드 뒤누아’ 역을 소화했다.

카료의 최근작으로는 영국 BBC에서 방영된 드라마 ‘실종’ 시즌 1(2014)과 시즌 2(2016)를 꼽을 수 있다. 둘 다 8부작 드라마로 편성됐는데 카료는 각각 프랑스에서 실종된 영국 소년(시즌 1), 그리고 독일에서 실종된 영국 소녀(시즌 2)의 뒤를 좇는 프랑스인 형사 ‘줄리앙 밥티스트’ 역할을 맡아 열연으로 영국 방송계의 호평을 얻었다.