“만나보니 걱정 다 사라져, 다음 셔틀외교는 나라현”… 다카이치 치켜세운 李 대통령

韓·日 정상 소통 더욱 확대… “아주 훌륭한 정치인”

이재명 대통령은 1일 다카이치 사나에 일본 총리에 대해 “아주 좋은 느낌을 받았다. 걱정이 다 사라졌다”고 말했다. 이 대통령은 한일 정상 간 소통을 더욱 확대하자며 차기 회담을 일본 나라현에서 개최하자고 제안한 사실도 공개했다.

이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리를 맞이하고 있다. 경주=연합뉴스

이 대통령은 이날 오후 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 공식 일정을 마무리하며 경북 경주 화백컨벤션센터에서 가진 기자회견에서 한일 양자회담 소회를 묻는 취재진 질문에 “솔직한 느낌을 말씀드린다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “일본 언론은 한일 관계가 앞으로 혹시 기대와 다르게 가지 않을까 우려를 하는 것 같다”며 “아마 일본 언론도 대한민국에서 이재명이 당선됐을 때 ‘저거 극좌인데’ ‘걱정된다’고 생각했을 것 같다”고 했다.

이 대통령은 “다카이치 사나에 총리가 개별 정치인일 때와 일본 국가의 경영을 총책임질 때 생각과 행동이 다를 것이라고 생각한다. 또 달라야 한다”며 “정치는 전쟁이 아니지 않나. 한 부문을 대표할 때와 전체를 대표할 때는 달라져야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “다카이치 총리에 대해 걱정을 안 한 것은 아니지만, 직접 뵙고 상당한 시간 대화를 나눠보니 똑같은 생각을 가진 아주 훌륭한 정치인이란 생각이 들었다”며 “문제가 있으면 해결하고, 과제가 있으면 협력해서 풀어가자”고 했다.

그러면서 “문제를 직시하고 미래를 향해 손 잡고 나아가서 한일이 서로에게 도움되는 관계로 충분히 발전할 수 있겠다”고 했다.

이 대통령은 “가급적 자주 만나야겠다고 생각했다”며 “셔틀외교상 제가 다음에 일본을 방문해야 하는데 가능하면 나라현으로 가자고 말씀드렸다. 본인도 흔쾌히 좋아했다. 앞으로의 한일 관계가 기대가 된다”고 했다.