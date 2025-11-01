[속보] 한 달간 운항 중단됐던 한강버스...정식 재개

지난 9월 29일부터 운항이 중단됐던 한강버스가 1일 운항이 재개됐다.

운행 중인 한강 버스.서울시 제공

서울시는 이날 오전 9시부터 정상적으로 시민이 탑승해 운항을 다시 시작했다고 밝혔다. 한강버스는 안전성 확보와 품질 개선을 위해 한 달간 운항이 중단됐었다.

첫 출항지인 잠실과 마곡 선착장에서는 시민이 41명과 26명이 각각 탑승했다.

시는 한 달여 훈련 기간에 안전성은 물론 접·이안 숙련도가 향상됐으며, 그 결과 이날 한강버스의 정시성이 강화됐다고 설명했다.

잠실에서 오전 9시 출발한 102호는 옥수에 9시 37분 들어가 정확히 39분에 출발했고, 여의도 선착장에서도 승객을 태운 뒤 10시 23분 다음 선착장인 망원으로 정시 출발했다.

선박 내 직원들의 숙련도 역시 높아져 안전 관리, 승선 등록 안내, 운항 중 안내 등을 원만하게 처리했다고 시는 전했다.

한강버스는 내년 3월까지 잠실과 마곡 선착장에서 오전 9시부터 오후 9시 37분(막차 도착 기준)까지 이용할 수 있다.

주중·주말 1시간 30분 간격으로 하루 16회 운항한다.