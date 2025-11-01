세계일보
한중 정상회담 [한강로 사진관]

입력 : 2025-11-01 19:00:51
수정 : 2025-11-01 19:00:51
경주=남정탁 기자 jungtak2@segye.com
한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

 

이재명 대통령이 1일 경북 경주 국립경주박물관에서 시진핑 중국 국가주석 국빈방문 공식환영식 및 한중 정상회담을 진행했다. 

 

이어 양국 정상은 7개 분야의 경제협력 공동계획 양해 각서 교환식을 가졌다. 이어 친밀한 유대감을 형성하기 위한 친교일정에서 이 대통령은 시 주석에게 '본비자 바둑판'과 '나전칠기 자개원형쟁반'을 선물했다.

 

시 주석이 11년 전 방한했을 당시 우리 측이 바둑알을 선물했다는 점을 고려해 이번엔 바둑판을 선물로 준비했다. 당시 선물했던 바둑돌을 놓을 수 있는 최고급 비자나무 원목으로 만든 바둑판 위에 한중 양국의 인연이 아름답게 펼쳐지길 기원한다는 의미를 담았다. 

남정탁 기자

