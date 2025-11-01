젠슨 황이 언급한 카이스트 “엔비디아와 AI 혁신 긴밀히 협력할 것”

2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 현장을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국의 ‘우수한 대학’으로 한국과학기술원(카이스트)를 언급한 것에 대해 카이스트가 “엔비디아와 긴밀히 협력해 인공지능(AI) 혁신 생태계를 구축하겠다”고 화답했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 31일 포항경주공항에서 출국하고 있다. 그는 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석했다. 연합뉴스

카이스트는 1일 보도자료를 통해 “카이스트는 국가 AI 연구거점으로서 정부, 산업계와 협력해 AI 반도체, 자율주행, 로보틱스, 디지털 트윈, 양자컴퓨팅 등 핵심기술을 선도해왔다”며 “이번 논의를 계기로 엔비디아 및 국내 주요 산업체들과 함께 AI 반도체 및 HBM(고대역폭 메모리) 기술연구, AI 기반 자율주행 및 로보틱스(피지컬 AI) 실증협력, 실습 중심 AI 인재 양성 프로그램 확대, 산학연 공동연구를 통한 글로벌 오픈이노베이션 강화 등을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

이광형 카이스트 총장도 “이번 젠슨 황 대표의 방한은 대한민국이 글로벌 AI 생태계의 중심으로 도약하는 상징적 계기가 될 것”이라며 “젠슨 황 대표가 말한 AI와 로보틱스 결합은 카이스트가 집중해온 연구방향과 같다. 앞으로 엔비디아와 긴밀히 협력해 AI 혁신 생태계를 구축해 나가겠다”고 했다.

젠슨 황 대표는 전날 경주 예술의전당에서 열린 에이펙 CEO 서밋 특별세션에서 “엔비디아의 목표는 한국에 단순히 하드웨어를 공급하는 것을 넘어 지속가능한 AI 생태계를 조성하는 것”이라며 “카이스트와 같은 우수한 대학, 스타트업, 정부, 연구기관과 협력해 한국의 AI 생태계를 활성화하겠다”고 말했다.