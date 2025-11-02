시진핑 묵은 숙소는 135평 프레지덴셜 스위트…야외 자쿠지도

코오롱호텔 "토함산 정기 담은 입지…풍수지리 전문가 자문 반영 설계"

숙소 명칭 자미원, '황제가 거처하는 하늘 궁전' 뜻 별자리 이름

시진핑 중국 국가주석이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 방한했던 2박 3일 동안 머물러던 경주 코오롱호텔 '뒷이야기'가 속속 전해지고 있다.



지난 1일 저녁, 경주 토함산에 인접한 코오롱호텔.



시 주석이 호텔을 떠난지 몇시간이 채 되지 않은 터라 호텔 내·외부는 여전히 삼엄한 경계가 유지되고 있었다.



호텔 측에 따르면 이 호텔은 객실 300여개 규모. 시 주석이 머무는 동안에는 중국 대표단 외 손님은 받지 않았다.



시 주석은 호텔 9층 프레지덴셜 스위트에 머물며 호텔 내 다른 시설은 이용하지 않았다.



시 주석이 숙박한 프레지덴셜 스위트 '자미원'은 총면적 446㎡(약 135평) 규모다.



객실은 메인 침실과 게스트 침실, 응접실, 다이닝룸, 다도실, 욕실 3곳, 한옥 풍 파빌리온, 야외 자쿠지, 명상실 등으로 구성되어 있다고 호텔 측은 설명자료를 통해 밝혔다.



자료에 따르면 토함산의 정기를 담은 입지 위에 전문가의 풍수지리 자문을 반영해 설계됐다.

자미원은 고대 천문학에서 황제가 거처하는 하늘의 궁전을 뜻하는 별자리 이름으로 가장 존귀한 공간을 상징한다.



시 주석은 1일 오후 3시께 호텔을 떠나기에 앞서 환송하러 나온 호텔 관계자들과 일일이 악수를 하고 감사 인사를 전한 것으로 전해졌다.



이 자리에서 시 주석은 특히 총주방장에게는 눈을 맞추며 "시에시에 닌(당신께 감사합니다)"이라고 격려의 말을 건네기도 했다.



현장에 있던 호텔 직원들은 "세심한 배려가 인상 깊었다"고 밝혔다.



중국 측 관계자는 시 주석이 2박 3일간의 체류 동안 "매우 편안하고 만족스러운 시간을 보냈다"라고 호텔 측에 전했다.



호텔 측은 숙박 기간에 중국 대표단에서 한식 위주의 룸서비스를 요청했다고 설명했다.



호텔 측은 "천년한우 갈비구이, 보쌈김치 수육, 소불고기, 삼계탕, 떡볶이 등 15종의 한식을 특별히 준비해 대표단에 제공했다"면서 "다양한 한국의 음식 문화를 경험할 수 있도록 최선의 노력을 다했다"라고 밝혔다.

<연합>