인도 힌두교 사원 2만5000명 몰려 ‘아비규환’…최소 9명 사망

인도 남부 안드라프라데시주에 있는 힌두 사원에 대규모 인파가 몰리면서 발생한 압사사고로 최소 9명이 숨지고 25명이 다쳤다.

지난 6월 인도 크리켓 우승 축하 행사로 몰린 인파. AFP=연합뉴스

2일(현지시간) AP 통신 등에 따르면, 사고는 전날 오전 인도 남부 안드라프라데시주 사리카쿨람 지구 카시부가 소재 벵카테스와라 스와미 사원에서 일어났다.

현지 경찰 조사 결과 이날 약 2만5000여명의 신자가 사원을 찾았고, 좁은 공간으로 한꺼번에 사람들이 몰려들었다. 순례객 줄을 유지하기 위해 사원 안에 설치한 철제 난간이 부서져 압사 사고가 발생했다.

이 사고로 최소 9명이 숨지고 25명이 다쳤다. 사망자 가운데 8명은 여성으로 확인됐으며 나머지 1명은 어린이라고 AP는 전했다. 현지 언론이 공개한 영상에는 압사 사고 후 기절한 부상자가 숨을 헐떡이는 모습과 땅에 쓰러진 이들을 누군가가 손으로 문지르는 장면이 담겼다.

현지 정부 관계자는 “최초 보고 때는 사망자가 7명이었으나 부상자 2명이 추가로 숨졌다”며 “(부상자 가운데 중상자) 2명도 위독하다”고 말했다.

사고가 난 전날은 힌두교 신자들이 금식하면서 비슈누 신에게 기도를 올리는 날인 ‘에카다시’였다.안드라프라데시주 당국은 4만8500㎡(약 1만4500평) 규모인 해당 사원은 정부가 직접 관리하지 않는 민간 종교 시설이며 최대 수용인원은 3000명이라고 밝혔다.

인도 일간 타임스오브인디아도 평소 토요일에는 신자 3000명가량이 이 사원을 찾는다고 보도했다.

안드라프라데시주는 성명에서 “(사원) 관계자가 적절한 조치를 하지 않았고 (당국에) 정보를 제공하지 않아 사고가 발생했다”고 설명했다. 나렌드라 모디 인도 총리는 이날 소셜미디어를 통해 “이번 참사로 마음이 아프다”며 희생자와 유가족에게 애도의 뜻을 나타내면서 위로금도 지급하겠다고 밝혔다.

약 14억6000만명이 사는 인도는 세계에서 인구가 가장 많은 나라로 종교 시설 등 공공장소에 인파가 몰릴 때마다 종종 압사 사고가 발생한다.

지난 6월 압사 사고 발생한 인도 크리켓 우승 행사. AFP=연합뉴스

올해 1월에는 세계 최대 종교축제이자 힌두 축제인 ‘쿰브 멜라’ 행사장에서 압사 사고가 발생해 30명 넘게 숨졌으며, 6월에는 인도 최고 인기 스포츠인 ‘크리켓’ 우승팀 축하 행사에 수십 만명이 몰리면서 11명이 숨지고 40여명이 다쳤다. 지난 7월에는 인도 북부의 유명 힌두교 사원에서도 압사 사고가 발생해 6명이 숨지고 20여명이 다쳤다.