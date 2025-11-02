“대구 최대 규모”… 달서구 월배노인종합복지관 3일부터 본격 운영

대구 달서구는 지역 최대 규모 월배노인종합복지관이 문을 열고 3일부터 본격 운영에 들어간다고 2일 밝혔다.

이번 개관으로 달서구는 2개 분관을 포함해 총 5개의 노인종합복지관 체계를 갖춰 권역별로 균형 잡힌 노인복지 서비스를 제공할 수 있는 새로운 전환점을 맞게 됐다.

월배노인종합복지관 개관식에 참석한 내빈들이 테이프 커팅식을 하고 있다. 대구 달서구 제공

월배노인종합복지관은 ‘2020년 생활사회간접자본(SOC) 복합화사업’에 선정된 이후 2023년 착공해 총사업비 242억원을 들여 전체면적 6108㎡ 규모에 지하 1층에서 지상 4층을 건립했다. 시설은 세대 간 교류와 복지·여가·문화 기능을 고루 갖춘 복합 공간으로 구성했다.

1층은 대규모 강당 ‘청춘홀’과 북카페 ‘카페 월향’을 조성해 어르신들의 소통과 휴식공간으로, 2층은 장기실, 바둑실, 서예실, 건강증진실이 마련해 두뇌활동과 취미·건강 프로그램 공간으로 활용한다.

3층은 실버식당 ‘만월정’, 스크린 파크골프연습장, 탁구장, 당구장, 체력단련실, 컴퓨터실을 배치해 활기찬 여가활동과 체력 증진을 지원한다. 4층은 생활문화센터와 공동육아나눔터가 들어서 세대 간 소통과 가족 단위 이용이 가능한 열린 문화공간으로 꾸몄다.

복지관은 정보화·음악·문학·댄스·스포츠 등 차별화한 프로그램을 운영한다. 맞춤형 서비스 제공과 자원봉사 활동 연계를 강화해 어르신들이 자존감을 유지하고 지역사회에서 중추적 역할을 할 수 있도록 지원을 확대해 나간다는 계획이다.

이태훈 달서구청장은 “월배노인종합복지관은 단순한 여가 공간을 넘어 어르신이 존중받고 활기찬 삶을 누리는 지역 복지의 새로운 거점”이라고 강조하고, “지역 사회와의 긴밀한 연계를 통해 사회적 고립을 예방하고, 건강하고 행복한 노후를 지원하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.