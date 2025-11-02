[속보] 한-싱가포르 ‘전략적 동반자 관계’ 수립…李 “양국 발전에 크게 기여”

전재수 해양수산부 장관과 무랄리 필라이 싱가포르 법무·교통 선임국무장관이 2일 용산 대통령실에서 이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 참석한 가운데 '녹색·디지털 해운항로 구축협력에 관한 양해각서'를 교환한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가프로 총리는 2일 정상회담을 계기로 양국 간 '전략적 동반자 관계'를 수립했다.

이 대통령은 2일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석을 계기로 공식 방한한 웡 총리와 정상회담을 갖고 "전략적 동반자 관계를 수립하게 된 점은 정말로 뜻깊은 일"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "한국과 싱가포르가 전략적 동반자 관계를 왜 진작에 수립하지 않았나 의아했다"며 "각각 동북아와 동남아에서 첨단산업과 혁신을 주도하는 양국이 함께 만나서 그야말로 반짝반짝 빛나는 전략적 동반자 관계를 만들어가면 좋겠다"고 강조했다.

그러면서 "국가 행정 경험이 풍부하고 국제 문제에도 높은 식견을 갖고 있는 웡 총리와 함께라면 양국의 협력을 획기적으로 심화시킬 것으로 생각된다"고 강조했다.

이 대통령은 "양국은 공통점이 참 많다"며 "국토가 협소하고 자원이 부족하고 지정학적 환경이 어렵긴 하지만 인적 자본과 개방된 자유무역 질서를 토대로 놀라운 성장을 이뤄냈다"고 말했다.

이어 "국제환경이 근본적으로 변하는 중요한 시기에 전략적 동반자 관계를 수립한 것은 양국 발전에 크게 기여할 것"이라며 "양국이 전략환경 변화에 대응한 안보협력 또 자유무역 질서 위기에 대응한 경제협력과 인적교류, 산업환경 변화에 대응한 인공지능 첨단기술 협력에 방점을 두고 전략적 동반자 관계를 추진해 나갔으면 좋겠다"고 했다.

웡 총리는 "한국에 5일째 머무르고 있는데 한국에 온 이래로 제일 오래 머문 게 아닌가 생각한다"며 "제일 중요한 점은 이 대통령을 거의 매일 만났다는 점이다. 아주 친근한 사이로 느껴진다"고 말문을 열었다.

웡 총리는 "양국의 전략적 동반자 관계 격상을 환영하며 앞으로 더 큰 일을 할 수 있는 좋은 교두보가 되길 바란다"며 "녹색산업 그리고 디지털산업 그밖에 신성장동력을 찾을 수 있는 많은 부분에서 협력의 여지가 많다"고 했다.

아울러 "국방과 안보 측면에서도 앞으로 해나갈 협력의 여지가 많다"며 "싱가포르와 한국의 국가전략이 유사하고 철학과 미래에 대한 전망이 유사하기 때문에 이렇게 많은 어려움에 처한 글로벌 시장에서 다극화된 시장 속에서 지역 역내 파트너로서 글로벌 파트너로서 함께 나아갈 수 있다고 생각한다"고 강조했다.