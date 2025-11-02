AI 생성 이미지 같았던 젠슨황 ‘치맥회동’… 금관 받고 황홀경 빠진 트럼프 [APEC 화제의 장면들]

젠슨황·이재용·정의선 회장 한자리에서 ‘러브샷’

트럼프 대통령, 천마총 금관 모형에 대만족

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 1일 경주에서 막을 내렸다. APEC 정상회의는 아시아·태평양 지역의 경제·안보 현안을 논의한 외교 무대이자 글로벌 기업 최고경영자(CEO)들이 머리를 맞댄 산업 협력의 장으로 주목받았다. 이 기간 젠슨 황 엔비디아 CEO와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장의 ‘치맥회동’과 도널드 트럼프 미국 대통령의 언행 등은 끊임없이 화제를 낳았다.

30일 서울 강남구 깐부치킨에서 치맥을 즐기는 젠슨 황 CEO(오른쪽)와 이재용 삼성전자 회장(왼쪽), 정의선 현대차그룹 회장. 연합뉴스

◆인공지능(AI) 생성 이미지?… 젠슨 황 치맥회동

세계 AI 칩 시장을 주도하는 엔비디아의 황 CEO가 지난달 30일 서울 강남구 깐부치킨에서 이 회장, 정 회장과 함께 치맥을 즐기는 장면은 그 자체로 큰 화제를 불러일으키며 “너무 비현실적이어서 마치 AI 생성 이미지 같다”는 반응이 나왔다.

황 CEO는 이번 APEC에 참석하기 위해 15년 만에 한국에 방문해 이곳을 찾았다. 글로벌 거물 CEO들이 오랜 친구처럼 다정하게 ‘소맥’ 폭탄주를 마시며 ‘러브샷’을 하거나, 가게 안팎 손님과 스스럼없이 소통하며 치킨 등을 들고 나와 함께 나누는 훈훈한 모습이 실시간으로 미디어 등을 통해 전파됐다.

이들은 이어 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌 무대에 함께 나란히 올랐다. 황 CEO는 이 회장과 정 회장을 “치맥 친구, 소맥 친구”라고 소개하며 친근감을 표했다. 또한 고(故) 이건희 삼성 선대회장으로부터 받은 편지 사연을 공개하며 “그 편지 때문에 내가 한국에 오게 됐다. 그분이 말한 모든 비전이 지금 한국에서 현실로 이뤄졌다”고 말하기도 했다.

유튜브에서는 이들의 만남과 발언을 담은 영상이 인기몰이 중이다. 네티즌들은 전세계적으로 폭발적인 반응을 얻고 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 아이돌 ‘사자 보이즈’를 빗대 ‘부자 보이즈’라는 별명도 붙였다.

◆금관 선물에 푹 빠진 트럼프

APEC을 계기로 열린 한미 정상회담에 참석하기 위해 방한한 트럼프 대통령은 이재명 대통령에게 ‘천마총 금관 모형’과 우리나라 최고 훈장인 ‘무궁화대훈장’을 선물받고 눈에 띄게 만족감을 나타냈다.

트럼프 대통령은 무궁화 대훈장을 받으며 “매우 아름답다. 당장 걸고 싶다”고 감탄했다. 천마총 금관 모형을 두고서도 “땡큐”를 연발했다. 수행원에게는 “백악관 박물관 제일 앞줄에 전시하라”고 지시한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령이 신라 천마총 금관 모형을 쓰고 멜라니아 여사와 춤을 추는 합성 영상의 한 장면. 엑스 캡쳐

영국 ‘더 미러’는 “트럼프 대통령이 금관을 선물받고 ‘마치 미래를 상상하는 듯한 황홀한 상태’에 빠졌다”고 전문가의 분석을 전했다. 그가 선물을 받은 순간 금관에서 눈을 떼지 못했는데, 이런 행동은 선물이 정말 마음에 들었을 때 나타나는 전형적인 반응이라는 것이다.

미국으로 돌아간 트럼프 대통령은 31일 플로리다주로 향하는 전용기에서 기자들과 질의응답을 갖고 한미 정상회담과 관련해 “우리나라가 다시 존중받고 있다. 그들은 그런 유형의 존중을 담아 우리나라를 대하고 있다. 그게 훨씬 더 중요하다”고 말했다.

사회관계망서비스(SNS)에는 금관을 합성한 트럼프 대통령 콘텐츠도 확산하고 있다. 트럼프 대통령이 무도회장에서 금관을 쓴 채 왕관을 쓴 멜라니아 여사와 손을 잡고 춤을 추는 합성 영상, 트럼프 대통령이 금관 앞에서 포즈를 취한 합성 이미지 등이다.

◆외국인 사로잡은 K화장품·K푸드

한국을 찾은 각국 정상과 관계자들은 행사장 곳곳에서 음식과 화장품 등을 직접 체험하고 후기를 남겼다.

‘트럼프의 입’으로 불리는 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 경주 황리단길 올리브영에서 화장품을 구입하고 인스타그램에 “한국에서 산 스킨케어 제품”이라며 29일 쇼핑 인증샷을 남겼다. 사진에는 마스크팩과 클렌징 제품 등 국내 브랜드 화장품이 빼곡하게 담겼다.

같은 날 그가 마고 마틴 커뮤니케이션 담당 특별보좌관과 함께 29일 한 젤라또 가게에서 주문을 기다리는 모습도 포착됐다.

APEC 정상회의 공식 디저트로 선정된 황남빵도 화제가 됐다. 국빈 자격으로 방한한 시진핑 중국 국가주석이 31일 이 대통령을 만나 “(선물받은) 황남빵을 맛있게 먹었다”고 말한 사실이 알려지면서다.