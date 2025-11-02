[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 3일 (월요일)

쥐

96년생 자기능력과시와 자신감이 지나치면 해가된다.

84년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다.

72년생 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요.

60년생 문제의 책임은 자기 선에서 해결하라.

48년생 사업자는 상승국면을 유지하기 어렵다.

36년생 있다가 없으면 더욱 아쉬운 법이다.

소

97년생 건강만큼 중요한 것이 없음을 인식하라

85년생 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라.

73년생 금전융통은 이씨 정씨 유씨에 부탁하세요.

61년생 중요한 업무와 책임이 따르는 운이다.

49년생 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라.

37년생 바닥에서 하늘을 보니 높이 짐작이 어렵다.

범

98년생 편법은 불리하다.어렵더라도 정도를 따라가라.

86년생 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다.

74년생 아파트 빌라 주택매매는 북동방으로 추진하세요.

62년생 자신이 주체가 되어 움직이길 바란다.

50년생 지푸라기를 털다가 옷이 찢어질 수 있다.

38년생 상심한다고 문제가 해결되는 것이 아니다.

토끼

99년생 능력 이상의 결과를 얻고 싶다면 어울려라.

87년생 하나만 보고 선뜻 판단하지 마라.

75년생 금전문제는 좋은 소식이 있는 운이다.

63년생 약속시간에 늦으면 금전손실이 발생한다.

51년생 제조업자는 매출이 늘고 여성은 기쁨이 있다.

39년생 소식을 접하지만 상황이 변했으니 답답하다.

용

00년생 사생활 침해를 경계하고 타인에 조심하라.

88년생 개선할 부분은 과감하게 정리하자.

76년생 무책임한 행동은 복원하기가 매우 힘들다.

64년생 토지 땅 대지매메는 기쁨 통신이 온다.

52년생 금전과 관계된 결정은 의논하는 것이 좋겠다.

40년생 행동으로 옮기기는 훨씬 더 어려워진다.

28년생 결단을 내리기 전 잘 조언을 구하라.

뱀

01년생 금전관계로 계속 압박이 온다.

89년생 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다.

77년생 어려움을 통해 힘을 기르는 방법을 배워라.

65년생 금전융통은 정씨 장씨 황씨에 부탁하세요.

53년생 집안 사람들이 불화하기 쉬운 시점이다.

41년생 자식 때문에 걱정한다면 해결책을 찾아라.

29년생 한번 내 손을 떠난 것은 이미 남의 것.

말

02년생 이성과 즐겁고 술이 생기는 운이다.

90년생 최신지식과 정보가 없으면 진전되기 힘들다.

78년생 가만히 앉아서 모든 것을 처리하려 말아라.

66년생 아파트 빌라 주택매매는 북남방으로 추진하세요.

54년생 고정관념에 얽매이지 말고 새로움을 찾아라.

42년생 한우물만 집중적으로 파고 들어가라.

30년생 관리를 잘해야만 마음처럼 유지될 수 있다.

양

03년생 인간관계에 말 실수가 나타나니 조심하자.

91년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다.

79년생 내가 아니면 안 된다는 사고방식은 버려라.

67년생 금전문제는 동남방으로 진출하세요.

55년생 삼자의 개입으로 계약이 백지화될 수 있다.

43년생 주는 사람과 받는 사람을 명확히 구분하라.

31년생 잦은 변화는 아무런 도움이 되지 못함.

원숭이

04년생 새로운 일에 설계하는 운이다.

92년생 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다.

80년생 물리적인 방법으로 마음을 쟁취하지 말아라.

68년생 점포매매는 동북방으로 추진하세요.

56년생 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져라.

44년생 집안에 우환이 생긴다면 추진하지 마라.

32년생 굽이 돌아가는 길이 멀더라도 가치가 있다.

닭

05년생 광고나 선전물은 효과가 나타난다.

93년생 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다.

81년생 배울 것이 있는 사람과 어울려라.

69년생 상가나 건물매매는 서남방으로 추진하세요.

57년생 투자나 매매를 성사시키려면 방향을 선택하라.

45년생 한 곳에만 국한 말고 거시적으로 바라보라.

33년생 인간관계를 더욱 돈독히 유지하라.

개

06년생 정당하면 신용이 자연이 효전된다.

94년생 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다.

82년생 순간적인 재치가 잔머리처럼 인식된다.

70년생 재정관계는 이씨 노씨 유씨에 부탁하세요.

58년생 사사로운 감정으로 인해 마음상하기 쉽다.

46년생 자신을 챙기면서 미래를 설계할 시점이다.

34년생 적임자를 구하지 못하면 심신이 피곤해진다.

돼지

95년생 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다.

83년생 대가가 없어도 움직이지 않으면 오해받는다.

71년생 아파트 빌라 주택매매는 남서방으로 추진하세요.

59년생 자식과 직장관계로 독립하고 싶어진다.

47년생 불친절한 사람으로 인해 시비가 발생한다.

35년생 진솔한 대인관계가 이뤄져야 일을 성취한다.