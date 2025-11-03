“운동화 매장이야? 카페야?” 아디다스도, 랄프로렌도…커피향 나는 패션家

브랜드의 아이덴티티를 입체적으로 제공하는 전략으로 패션+커피 선택

패션과 커피의 ‘한집 살이’가 트렌드로 자리잡고 있다. 이들은 단순한 협업을 넘어 ‘카페 공간에 브랜드의 정체성을 입히는’ 전략을 통해 스포츠와 패션, 라이프스타일을 아우르는 다채로운 경험을 제공하며 브랜드 영역을 확장해 가고 있다.

아디다스 카페 ‘아디다스 카페 3 STRIPES 서울(CAFÉ 3 STRIPES SEOUL)’. 아이다스 제공

스포츠 브랜드 아디다스는 최근 서울 성수동에 ‘아디다스 카페 3 STRIPES 서울(CAFÉ 3 STRIPES SEOUL)’을 오픈했다. ‘CAFÉ 3 STRIPES SEOUL’은 카페의 본질은 담은 공간이면서도, 스포츠와 패션, 라이프스타일을 아우르는 다채로운 경험을 통해 각자의 개성을 나누며 즐거움을 찾아나가는 커뮤니티 허브다.

콘크리트와 벽돌이 조화를 이루는 클래식한 외벽과 철제 구조물이 어우러진 독일의 인더스트리얼한 디자인의 외관이 눈에 띄며, 아디다스를 상징하는 삼선(3 STRIPES)을 인테리어 곳곳에 반영하여 브랜드의 정체성을 녹여냈다.

카페에서는 아디다스의 로고 및 아이덴티티에서 영감을 받은 케이크, 건강을 생각하는 Z세대의 고객 취향을 반영한 베이커리 및 음료 등 브랜드에 걸맞는 50여가지의 메뉴를 선보인다.

특히 건강한 라이프스타일과 마인드셋을 추구하는 브랜드 ‘도레 크리에이티브 크루 (DORE CREATIVE CREW)’와의 협업을 바탕으로 탄생한 메뉴는 단순한 디저트를 넘어, 아디다스의 아이덴티티와 감성을 경험할 수 있는 콘텐츠로 방문객에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

폴로 랄프로렌은 ‘랄프스 커피(Ralph’s Coffee)’ 2호점을 서울 코엑스 파르나스몰에 내년 오픈 예정이다. 작년 9월 강남 가로수길에 문을 연 1호점이 브랜드 고유의 헤리티지와 라이프스타일을 커피와 함께 즐길 수 있어 꾸준한 인기를 얻으면서, 이후 브랜드 카페 사업을 본격화하는 모양새다.

서스테이너블 라이프웨어 브랜드 나우(nau)는 올해 브랜드 처음으로 F&B 라이프스타일 공간 ‘나우카페’의 문을 열었다. 자연과 인간의 공존, 다양성을 존중하는 지속가능 문화의 가치를 일상의 가장 가까운 곳에서부터 전하기 위해 기획된 ‘나우카페’의 첫번째 공간은 산과 바다, 숲이 어우러져 아름다운 경관을 자랑하는 제주 관광휴양단지 야크마을에 오픈했다.

‘나우카페 제주’.

‘나우카페 제주’는 사방이 유리로 설계돼 제주의 사계절의 움직임을 느낄 수 있는 탁 트인 개방감을 선사한다. 제주에서 재배되는 건강한 로컬 재료를 사용해 한라봉 라떼, 우도 땅콩 크림 라떼, 제주 우유 소프트 아이스크림 등 먹거리를 제공하고 있다.

여기에 곡물 추출 에코젠 소재의 어린이 용기, 대나무 펄프 소재 테이크아웃 컵 등 자연을 생각하는 디테일도 놓치지 않았다. 지난 9월에는 서울 서초구 양재동에 위치한 비와이엔블랙야크 사옥 1층에도 ‘나우카페 양재’를 오픈했다.

온라인 속 패션과 커피의 만남도 눈에 띈다. 최근 패션 플랫폼 W컨셉이 ‘스타벅스 전문관’의 문을 열고 스타벅스 텀블러와 머그, 장우산, 에코백 등을 선보이며 높은 관심을 끌었다. 이어 스타벅스의 테이블웨어 시리즈 ‘스태카(STACKA)’를 선론칭하며, 홈테리어 트렌드에 뜨거운 반응을 얻었다.

나우 관계자는 “소비자들은 단순히 제품을 구매하는 것을 넘어 브랜드가 제안하는 라이프스타일을 오감으로 경험하길 원하며, 자신을 표현하는 수단으로써 패션과 커피는 아주 매력적인 아이템”이라며 “스스로 브랜드의 일부가 되었다고 느낄 수 있도록 경험 기반의 브랜딩 전략 등 다양한 콘텐츠들을 제공하는 것도 이와 같은 맥락”이라고 말했다.