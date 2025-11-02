[속보] 서울 동북·서남권 올가을 첫 한파주의보…市 24시간 상황관리

연합뉴스

서울시는 2일 오후 9시를 기점으로 서울 동북권·서남권 지역에 한파주의보가 발효됨에 따라 한파 종합지원상황실을 가동하고 24시간 상황관리에 나선다고 밝혔다.

한파주의보는 아침 최저기온이 영하 12도 이하인 날이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때, 한파경보는 아침 최저기온이 영하 15도 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다.

이번 한파주의보 발표 지역은 도봉·노원·강북·동대문·중랑·성동·광진구 등 동북권과 강서·양천·구로·영등포·동작·관악·금천구 등 서남권의 총 15개 자치구다.

시와 15개 자치구는 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반, 구조구급반으로 구성된 한파 종합지원상황실을 즉시 가동하고 24시간 비상근무에 돌입한다.

한파로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 돌봄이 필요한 취약 어르신과 쪽방 주민의 안부를 확인하고, 거리 노숙인을 위한 상담과 밀집 지역 순찰 등을 강화할 계획이다.

아울러 건강관리에 유의하도록 시민행동요령을 SNS를 통해 안내한다.

서울시 재난안전정보 포털 ‘서울안전누리’에서는 실시간 재난속보와 가까운 한파쉼터 등의 정보를 안내한다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “갑작스러운 추위로 인한 피해가 없도록 상황관리에 최선을 다하겠다”며 “시민 여러분도 환절기 건강관리에 각별히 유의해달라”고 말했다.