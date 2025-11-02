한·싱가포르 “전략적 동반자 관계로 격상” [2025 경주 에이펙 폐막]

양국 정상회담서 공동성명 채택

李 “온라인스캠 초국가범죄 근절

정책적 협력·법 집행 공조 강화”

한국과 싱가포르 정상이 2일 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상하기로 뜻을 모았다. 올해로 수교 50주년을 맞은 양국은 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야 교류 강화를 위한 양해각서(MOU)도 체결했다. 이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리는 이날 용산 대통령실에서 열린 정상회담 뒤 ‘한·싱가포르 공동언론발표’에 참석해 이 같은 내용을 발표했다.

로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 서울 용산 대통령실에서 열린 한·싱가포르 공식오찬에 앞서 인사말을 하고 있다. 남정탁 기자

이 대통령은 “양국 간에 전략적 협력이 중요하다는 데 의견을 모았다”며 “앞으로 양국은 ‘전략적 동반자 관계’에 기초해 변화하는 경제와 안보 환경에 대처하는 한편 첨단기술 협력을 더욱 강화하고 인적 교류도 확대하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다. 웡 총리도 “불확실성이 크고 급변하는 이 세상 속에서 한국과 싱가포르처럼 같은 마음을 가진 국가 간의 협력은 어느 때보다 중요해졌다”고 말했다. 양 정상은 이번 회담을 통해 ‘한·싱가포르 전략적 동반자 관계 수립에 관한 공동성명’을 채택했다.



양국은 안보 분야 전략적 협력·공조 확대를 위해 방산 기술 공동연구를 늘리고, 경제 협력과 인적 교류도 한층 강화키로 했다.



이 대통령은 “‘온라인 스캠’과 같은 초국가범죄를 근절하기 위해 선진 디지털·금융 인프라를 갖춘 양국이 정책적 협력과 법 집행 공조를 강화하기로 했다”고 언급했다. 이 대통령은 이어 “양국은 한·동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 자유무역협정(FTA) 개선과 한·싱가포르 FTA를 통해 역내 교역과 투자 활성화를 위해 함께 노력하기로 했다”며 “이번 회담에서는 최초로 제주도산 쇠고기·돼지고기의 싱가포르 수출도 합의했다”고 밝혔다.



양국 정상은 회담 직후 ‘한·싱가포르 MOU 교환식’도 가졌다. 양국은 ‘디지털 협력에 관한 MOU’부터 ‘문화·체육 협력에 관한 MOU’ 등 4건의 문건을 교환했다.