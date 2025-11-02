문가비, ‘정우성 혼외자’ 아들 공개 후폭풍…관심 부담됐나, 결국 댓글창 닫았다

세계일보 자료사진, 문가비 인스타그램 캡처

모델 문가비가 아들의 사진을 공개한 뒤, 하루 만에 댓글 기능을 비활성화하며 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

문가비는 지난달 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아들과 함께한 일상을 담은 여러 장의 사진을 올렸다.

별다른 설명 없이 게재된 사진에는 문가비가 아들과 커플룩을 맞춰 입고 바다와 들판 등을 배경으로 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 출산 이후에도 변함없는 몸매와 독보적인 비주얼이 시선을 끌었다.

아들의 얼굴은 모자 등으로 일부만 가려져 있었지만, 훌쩍 자란 모습과 훈훈한 분위기가 화제를 모았다. 누리꾼들은 응원과 축하의 메시지를 전했으나, 일부에서는 “공개가 과하지 않냐”는 비판의 목소리도 나왔다.

논란이 번지자, 문가비는 결국 해당 게시물의 댓글창을 닫고 기존 댓글을 모두 비공개 처리했다. 이 같은 조치에 대해 누리꾼들은 “아이를 보호하기 위한 선택 같아 보인다”, “과열된 관심이 부담스러웠을 것” 등 다양한 반응을 보였다.

앞서 문가비는 지난해 11월 출산 소식을 알렸으며, 이후 아이의 친부가 배우 정우성이라는 사실이 알려지며 세간의 이목이 집중됐다.

정우성의 소속사 아티스트컴퍼니는 당시 “문가비가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다”면서도 “결혼 계획은 없다. 다만 아버지로서의 역할에는 최선을 다할 것”이라고 공식 입장을 밝혔다. 이어 “아이의 양육 방식에 대해 최선의 방향으로 논의 중이다. 아이에 대한 책임은 최선을 다해 끝까지 다할 것”이라고 덧붙였다.

정우성은 같은 해 청룡영화상 시상식 무대에서 “저에게 사랑과 기대를 보내주셨던 모든 분들께 염려와 실망을 안겨드린 점 진심으로 죄송하다. 모든 질책은 제가 받고, 또 안고 가겠다. 또 아버지로서 아들에 대한 책임은 끝까지 다하겠다”고 직접 사과의 뜻을 전했다.

한편, 정우성은 오랜 기간 교제해온 일반인 연인과 최근 혼인신고를 마치며 법적으로 부부가 된 것으로 전해졌다.