대전 어린이 놀이터서 훈련용 박격포탄 2발 발견…군부대 수거

대전 도심의 어린이 놀이터에서 훈련용 박격포탄이 발견돼 군부대에서 수거해갔다.



육군 32사단에 따르면 2일 오후 2시께 대전 유성구 한 어린이 놀이터에서 박격포탄 2발이 발견됐다는 신고가 들어왔다.



현장에 출동한 32사단 예하부대 초기 대응팀이 폭발 위험성이 전혀 없는 교육훈련용 박격포탄인 것을 확인하고 수거해갔다.



32사단 측은 "부식이 심한 박격포탄이 어떻게 놀이터 인근에서 발견됐는지 확인하고 있다"고 말했다.

<연합>