오 시장은 2일 국민의힘 수도권(서울·인천·경기) 및 강원 지역 예산정책 협의회에서 “서울시민은 1인당 지방세 부담액 전국 1위지만 혜택은 15위에 머무르는 뚜렷한 역차별을 당하고 있다”며 “이제 서울시도 다른 지자체들처럼 합리적인 국비 보조를 받을 수 있도록 제도 개선이 필요하다”고 말했다.
이날 국민의힘 지도부는 이재명정부의 ‘포퓰리즘’ 정책에 맞서 성장을 위한 예산을 확보하는 데 앞장서겠다고 밝혔다.
송언석 원내대표는 “이재명정부가 보여준 경제정책은 내로남불 규제와 재정 살포 수준에 머물러 있다”며 “지금 필요한 것은 포퓰리즘 정책이 아니라 근본적인 성장대책”이라며 이같이 말했다.
김도읍 정책위의장은 “올해 703조원에 달하는 예산 중 이재명 정권과 더불어민주당이 깊이 고민해야 할 항목은 소비쿠폰 13조원 집행”이라며 “정부는 이 돈만 뿌리면 민생경제가 살아날 것처럼 홍보했지만 결과는 전혀 달랐다. 오히려 물가만 급등했다”고 비판했다.
이날 협의회에는 유정복 인천시장, 김진태 강원지사, 배현진 서울시당위원장, 김선교 경기도당위원장, 이철규 강원도당위원장 등이 참석했다.
“서울시민, 국비 사업 역차별… 개선 필요”
입력 : 2025-11-03 06:00:00
오세훈 시장, 국힘 협의회서 주장
“지방세 부담 전국 1위·혜택 15위”
