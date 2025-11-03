강하늘 코미디 통했나…'퍼스트 라이드' 개봉 첫 주 1위

영화 '퍼스트 라이드'가 공개 첫 주말 박스오피스 정상에 올랐다. '극장판 체인소맨:레제편'은 누적 300만명에 한 발 더 접근했고, '어쩔수가없다'는 300만 관객 고지를 눈앞에 뒀다.

'퍼스트 라이드'는 10월31일~11월2일 23만810명이 봐 주말 박스오피스 1위였다. 누적 관객수는 36만명이다.

이 작품은 어린 시절부터 24년 간 함께해온 친구 태정·도진·연민·금복이 함께 해외 여행을 떠나기로 하고, 갑작스럽게 옥심까지 합류하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 강하늘은 완벽주의 성격만 빼면 외모·성적·집안 등 모든 게 완벽한 엘리트 '태정'을 연기했다. 김영광은 농구선수를 꿈꾸다가 연민을 만나 새로운 목표를 찾게 된 '도진'을, 차은우는 뮤직페스티벌 DJ를 꿈꾸는 '연민'을, 강영석은 일찍 종교인의 길을 택한 '금복'을 맡았다. 한선화는 마음 먹은 건 무조건 이루고 쟁취하는 '옥심'을 책임졌다. 영화 '30일'(2023)에서 강하늘과 호흡한 적 있는 남대중 감독이 연출했다.

다만 앞으로 흥행은 장담할 수 없는 상태다. 3일 오전 6시 현재 '퍼스트 라이드' 예매 관객수는 약 1만8800명으로 예매 순위 4위에 그치고 있다.

'체인소맨:레제편'은 같은 기간 14만7470명을 추가, 주말 2위였다. 누적 관객수는 279만명이다. 개봉 7주차에 접어든 '체인소맨:레제편'은 장기 흥행 순풍을 탄 상태여서 300만 관객 돌파도 가능할 거로 예상된다.

이 작품은 전기톱 악마 포치타와 계약을 맺은 데블 헌터 덴지가 미스터리한 소녀 레제를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. '체인소맨'은 2019년 후지모토 타츠키 작가가 내놓은 만화가 원작이다. 2022년엔 TV애니메이션으로 만들어졌다. '체인소맨:레제편'은 '체인소맨' 시리즈 첫 번째 극장판 영화다.

주말 박스오피스 순위는 3위 '8번 출구'(8만4709명·누적 32만명), 4위 '케이팝 데몬 헌터스'(3만9377명·특별상영), 5위 '코렐라인'(3만9221명·36만명), 6위 '극장판 귀멸의 칼날:무한성편'(2만8832명·557만명)이었다.

이와 함께 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'는 2만1883명(7위)이 봐 누적 관객수 291만명을 기록 중이다. 이 추세라면 300만 관객 고지를 밟는 것도 가능할 것으로 전망된다.

<뉴시스>