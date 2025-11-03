곽튜브, 결혼식 위해 17kg 감량 “이제는 살찌는 음식 먹고 싶어”

JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해 since2014' 화면 캡처

유튜버 겸 방송인 곽튜브가 결혼식을 위해 몸무게 17㎏을 감량 했다고 밝혔다.

곽튜브는 2일 방송한 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해 since2014'에서 결혼 전날까지 다이어트를 했다고 말했다.

곽튜브와 모델 주우재가 게스트로 출연했다. 이날 공개된 곽튜브의 냉장고는 샐러드와 두부 등 다이어트 식품으로 가득 차 있었다.

그는 "샐러드를 정말 싫어한다. 결혼 전날까지 다이어트를 엄청 했다. 유튜브 한창 할 때보다 17㎏ 정도 빠졌다"고 했다.

그러면서 냉장고 안에 있는 음식들을 가리키며 "거의 다 다이어트 식단이다. 아이스크림이 너무 먹고 싶지만 참기 위해서 요거트를 샀다. 원래 신걸 싫어해서 두 입 먹고 못 먹었다"고 말했다.

곽튜브는 "와이프가 양식을 좋아해서 만들어준 적이 있다"며 "러시아에서 유학 생활을 해서 웬만한 찌개·볶음은 할 줄 안다"고 했다.

냉장고 안 채소에 대해서는 "다이어트 할 떄 와이프도 같이 했다. 그런데 임신부라서 너무 안 먹는 건 안 돼서 샤브뱌스 해주려고 사놨다"고 말했다.

그는 또 신혼여행을 가지 않고 '냉장고를 부탁해'에 나왔다고 했다. 촬영일 기준으로 곽튜브는 결혼한지 이틀이 채 안 된 시점이었다.

곽튜브는 "살면서 가장 나오고 싶었던 프로그램에 안 나올 수 없었다"고 했다.

그는 "아제르바이잔 대사관에서 근무할 때, 그곳엔 한식당이 없어서 요리를 해먹어야 했는데, 그때 매주 이 프로그램을 보는 게 낙이었다"고 말했다.

한편 곽튜브는 지난달 11일 5살 연하의 공무원과 결혼식을 올렸다. 현재 그의 아내는 임신 중이다.