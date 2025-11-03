"'순수해서 좋다'던 남친…생일 선물로 준 가방은 '짝퉁'"

정동진에서 맺은 사랑의 다짐 (강릉=연합뉴스) 유형재 기자 = 2025년 새해를 열흘가량 앞둔 22일 해맞이 명소인 강원 강릉시 정동진 앞바다에서 연인이 손으로 하트를 만들며 사랑을 약속하고 있다. 2024.12.22 yoo21@yna.co.kr/2024-12-22 08:55:33/ <저작권자 ⓒ 1980-2024 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

생일 선물로 'B급 짝퉁' 명품 가방을 선물해 준 남자친구 때문에 망신을 당했다는 한 30대 여성의 사연이 전해졌다.

지난달 31일 방송된 JTBC '사건반장'에는 30대 여성 직장인 A씨의 사연이 소개됐다.

사연자 A씨는 "어려서 지방에 살다가 성인이 돼 서울로 올라왔다. 혈연, 지연 없이 외롭게 지내다 3년 전 소개를 통해 지금의 남자친구와 사귀게 됐다"고 운을 뗐다.

A씨는 "남자친구는 서울 토박이라서 곳곳의 데이트 명소도 잘 알더라"며 "저를 여러 곳에 데리고 다닌 남자친구는 '네가 순수해서 좋아'라는 말을 자주 했다"고 밝혔다.

이어 "가끔 남자친구가 '이런 것도 모르냐'고 무시할 때도 있었으나 대수롭지 않게 넘겼다"며 "제 생일 때 명품 가방도 선물해 주는 등 자상한 면모가 있었기 때문"이라고도 덧붙였다.

그러던 A씨는 최근 남자친구가 생일 선물로 준 명품 가방을 들고 친구와 만났다가 충격적인 사실을 알게 됐다.

A씨는 "친구가 제 가방을 보더니 가짜라고 말했다"며 "심지어 짝퉁 중에서도 A급 아닌 B급이라며 당장 버리라더라"고 토로했다.

그녀는 "다른 친구들에게도 물어봤더니 다들 모조품이 맞는 것 같다더라"며 "친구들 앞에서 망신당한 것 같아 너무 부끄럽고 화가 났다"고 하소연했다.

이어 "친구들은 남자친구와 당장 헤어지라고 조언했다"며 "왜 모조품을 줬는지 아직 남자친구에게 물어보진 않았는데 어떻게 해야 하느냐"고 조언을 구했다.

박상희 한국열린사이버대 상담심리학과 교수는 "짝퉁 가방을 선물로 준 남자친구를 마냥 이해하고 넘어가긴 어려운 상황"이라며 "다만 남자친구가 사연자를 일부러 무시하려고 선물한 것은 아닐 것이기 때문에 진지한 대화를 한 번 나눠 보는 게 좋아 보인다"고 말했다.

