엔비디아 "한국 헌정 영상 한국어 해설은 젠슨 황 목소리"

"한국 AI 이니셔티브·민간 AI 투자, 전례 없는 수준"

독자 AI 모델에 엔비디아 네모 활용…추론, 음성 기능 갖춘다

엔비디아가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 우리나라와 맺은 인공지능(AI) 파트너십에 대해 "한국의 AI 이니셔티브는 규모와 비전 면에서 전례가 없다"고 3일 재차 강조했다.



엔비디아는 이날 보도자료를 통해 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 지난 APEC CEO 서밋서 한국 AI 산업혁명을 이끌 역사적 파트너십을 발표했다며 "에이전틱 AI와 피지컬 AI 분야에서 사상 최대 규모의 국가적 투자 중 하나"라고 평가했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 10월 31일 포항경주공항에서 출국하고 있다. 그는 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석했다. 연합뉴스

엔비디아는 한국 정부와 국내 4개 기업에 총 26만장의 최신 그래픽처리장치(GPU) 블랙웰을 공급한다는 소식을 알린 지난달 31일(현지시간) 유튜브 공식 계정을 통해 '한국의 차세대 산업혁명'이라는 제목의 3분 16초짜리 영상을 공개한 바 있다.



엔비디아는 이 영상에 쓰인 한국어 음성이 황 CEO의 실제 음성을 기반으로 한 AI 구현 보이스라고 밝혔다.



그러면서 "황 CEO가 한국에 대한 감사의 뜻과 함께 AI 시대를 함께 열어갈 파트너로서 한국의 도약을 축하하기 위해 제작한 것"이라고 설명했다.



한국에 대해 e스포츠를 선도하고 피시방 문화를 확산시킨 국가로 엔비디아와 수십 년간 긴밀한 협력을 통해 견고한 생태계를 구축했다고 추켜세웠다.



기술 중심의 빠른 발전 역사를 지닌 한국이 이제 AI 산업혁명을 통해 다음 단계로 도약하고 있다면서 그 중심에 과학기술정보통신부가 주도하는 소버린 AI 인프라 프로그램이 있다고 했다.



정부는 NHN[181710] 클라우드, 카카오[035720], 네이버 클라우드 등 국내 주요 클라우드 업체를 통해 최대 5만 개의 최신 엔비디아 GPU를 도입하는 프로젝트를 진행 중이다. 초기 약 1만3천 개의 엔비디아 블랙웰이 도입되고 향후 그 규모를 늘릴 예정이다.



엔비디아는 "이는 단순히 GPU를 도입하는 것이 아닌 국가 산업 기반을 지능형으로 재편하는 것"이라며 한국이 소버린 클라우드부터 양자 연구소, 자율형 공장, AI 에이전트에 이르기까지 인공지능 시대의 미래 인프라를 구축하고 있다고 설명했다.

엔비디아가 공개한 '한국의 차세대 산업혁명'. 유튜브 캡처

정부의 독자 AI 파운데이션 모델 개발 사업과 관련해 엔비디아의 맞춤형 생성형 AI 구축 플랫폼 네모와 데이터셋 오픈 엔비디아 네모트론이 활용된다.



엔비디아는 독자 AI 파운데이션 모델이 국내 데이터를 기반으로 추론, 음성 기능을 갖춘 한국어 모델로 개발될 것이라고 예고했다.



한국과학기술정보연구원(KISTI)과 협력하는 과학 연구에 대해서는 엔비디아 피직스네모 프레임워크로 구축된 과학 기초 모델을 연구할 예정이라고 밝혔다.



엔비디아는 한국의 민간 부문 AI 투자 규모 또한 전례가 없는 수준이라고 평가했다.



삼성전자[005930]는 반도체 제조용 디지털 트윈을 구축하고 SK그룹은 최대 6만 개의 GPU를 수용할 수 있는 AI 팩토리를 설계 중이다.

현대자동차그룹은 블랙웰 탑재 AI 팩토리를 구축해 제조, 자율주행, 로보틱스 분야의 AI 모델 훈련과 검증, 배포를 지원한다.



네이버는 조선, 보안 분야 산업 특화 모델을 개발하며 SK텔레콤[017670]은 국내 제조업체와 스타트업이 디지털 트윈과 로보틱스 애플리케이션을 구축할 수 있도록 인프라를 제공할 예정이다.



엔비디아는 스타트업 얼라이언스 회원사에 SK텔레콤 등 파트너사의 가속 컴퓨팅 인프라를 이용할 수 있는 권한이 부여되며 IMM인베스트먼트, 한국투자파트너스, SBVA 등 벤처캐피털의 지원 기회도 주어진다고 덧붙였다.



엔비디아 RTX 프로 6000 블랙웰 GPU로 구동되는 공동 연구 센터는 스타트업의 피지컬 AI 애플리케이션 구축을 지원하며 엔비디아 딥러닝 인스티튜트는 AI 역량 강화 프로그램을 제공할 예정이다.

