모세, 8일 데뷔 20주년 기념 콘서트 개최…“오늘부터 입춘대길”

가수 모세가 8일 오후 1시와 6시 서울 일지아트홀에서 ‘<모세 20주년 콘서트> 오늘부터 입춘대길 : 모세와 기적’을 개최한다.

이번 공연은 모세의 데뷔 20주년을 기념해 마련된 자리로, 모세와 부캐인 춘길로 지내온 20년의 음악 여정을 되돌아보며 노래로 적신 순간들을 담기 위해 기획됐다.

소속사 유선수엔터테인먼트는 “공연명처럼 ‘입춘대길’의 마음으로 관객들의 앞날에 좋은 일들이 가득 피어나길 바란다”며 “모세는 삶의 작은 기적들을 노래로 전할 예정”이라고 전했다.

공개된 포스터에는 현재의 모세 프로필 사진과 함께 과거의 모습들이 담겨있다. 모세의 20년 세월이 쌓아온 음악 여정을 상징적으로 보여준다.

모세는 2005년 ‘사랑인걸’로 데뷔해 전국적인 사랑을 받으며 ‘얼굴 없는 히트 가수’로 큰 화제를 모았다.

2022년 아버지의 이름을 딴 예명 ‘춘길’로 트로트에 도전해 ‘불타는 트롯맨’과 ‘미스터트롯3’에서 뛰어난 가창력과 진정성으로 주목받으며 최종 4위에 올랐다.

한편 ‘<모세 20주년 콘서트> 오늘부터 입춘대길 : 모세와 기적’의 티켓은 NOL티켓을 통해 예매 가능하다.