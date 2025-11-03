‘현대카드 슈퍼매치’, 세계 1·2위 시너-알카라스의 진검승부로 돌아온다

20년간 세계 최정상 스포츠 스타들의 ‘세기의 대결’을 선보이며 글로벌 스포츠 라이벌 매치의 새로운 패러다임을 제시해 온 ‘현대카드 슈퍼매치’가 남자 테니스 세계 1·2위의 맞대결로 돌아온다.

현대카드는 내년 1월 10일 인천 인스파이어리조트 아레나에서 ‘현대카드 슈퍼매치 14 야닉 시너 VS 카를로스 알카라스’를 개최한다고 3일 밝혔다.

사진=AFP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

두 선수는 첫 한국 방문에 대한 기대감을 드러냈다. 시너는 “한국 팬들의 열정적인 테니스 사랑을 오래전부터 들어왔다. 한국에서 경기를 펼치게 돼 매우 기대된다”고 말했으며, 알카라스 역시 “한국을 처음 찾게 되어 설레며, 뜨거운 응원을 보내주는 팬들을 직접 만나고 싶다”고 밝혔다.

야닉 시너와 카를로스 알카라스는 ‘테니스 빅3 시대(조코비치·나달·페더러)’의 뒤를 이어 ‘알카라스-시너 시대’를 열었다고 평가받는 현역 최고 선수들로, 이들의 매치는 전 세계인이 가장 보고싶어 하는 라이벌전으로 손꼽힌다. 지난 6월 롤랑가로스 결승 당시 5세트에 걸쳐 진행된 양 선수의 접전은 테니스 팬들 사이에서 역사상 가장 드라마틱한 결승전으로 회자되고 있다. 2024년 6월 이래 두 선수는 현재까지 세계 랭킹 1, 2위를 양분하며 월드 테니스 2강 체재를 굳건히 하는 중이다. 현재까지 전적은 알카라스가 10승 5패로 앞서는 중으로, 둘간의 매치에서는 알카라스는 상대적으로 하드코트에서, 시너는 주로 잔디 코트에서 상대적으로 우위를 점한다는 평가다.

사진=AP연합뉴스

이탈리아 출신 선수 최초로 랭킹 1위를 기록한바 있는 시너는 기계적인 테니스 스타일로 조코비치를 연상시킨다 회자되며 2024년 첫 랭킹 1위 진입 후 65주 연속 1위를 지켰다. ‘2025 윔블던’ 결승에서는 알카라스를 꺾고 우승을 거머쥔 바 있다.스페인 출신 알카라스는 Big3(페더러, 나달, 조코비치) 스타일의 집약체라 평가받으며 2022년 만 19세의 나이로 최연소 랭킹 1위를 기록, ‘2025 롤랑가로스’ 결승과 올해 ‘US오픈’에서 시너를 제압하며 하드코트 최강자의 면모를 입증했다.

사진=AFP연합뉴스

이번 대회는 주최 현대카드, 주관 세마스포츠마케팅·대한테니스협회, 주관 파트너사 HM그룹·제일건설이 공동으로 참여하며 tvN과 티빙(TVING)을 통해 생중계된다. ‘현대카드 슈퍼매치 14 카를로스 알카라스 VS 야닉 시너’의 티켓은 인터파크를 통해 구매할 수 있다. 현대카드 선예매는 오는 18일 정오부터, 일반 예매는 19일 정오부터 진행된다. 티켓 예매 시 현대카드로 결제하면 10% 할인 받을 수 있다. ‘현대카드 슈퍼매치 14 카를로스 알카라스 VS 야닉 시너’에 대한 더욱 자세한 내용은 현대카드 DIVE 앱과 홈페이지, 현대카드 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.