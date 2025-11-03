동작구, ‘우리 동네 매력 찾기 챌린지’ 진행 [지금 우리 동네는]

지방자치의 날 맞아 11월28일까지 공식 블로그 댓글 이벤트

서울 동작구가 10월29일 지방자치의 날을 기념해 ‘우리 동네 매력 찾기 챌린지’를 한 달간 진행한다고 밝혔다.

3일 구에 따르면 이번 챌린지는 민선 지방자치 30주년을 맞아 주민이 자발적으로 참여하고 소통할 수 있는 기회를 제공함으로써 지역에 대한 애정과 자부심을 높이기 위해 마련됐다. 주민 누구나 11월28일까지 동작구청 공식 블로그를 통해 챌린지에 참여할 수 있다.

참여 방법은 블로그 구독 후 이벤트 게시글에 지역 명소, 우수정책, 모범주민 등 동작구의 매력을 소개하는 댓글을 남기면 된다. 최소 두 줄 이상 작성해야 하며 해당 동명을 기재한 뒤 네이버폼 링크에 이름·연락처·인증 캡처본(SNS 구독 및 댓글) 등을 제출하면 응모가 완료된다.

구는 주민들이 직접 발굴한 동네 맛집, 숨은 골목길 등 지역 명소는 물론 일상생활을 편리하게 만든 정책과 미담 사례 등을 공유함으로써 구정에 대한 공감과 참여를 이끌어낼 계획이다.

챌린지 결과는 12월4일 발표된다. 최다 참여 동에는 30만 원 상당의 간식이 제공될 예정이다. 또한 공감 수 상위 10명과 일반 참여자 40명(추첨)에게는 각각 1만 원과 5000원 상당의 모바일 기프티콘이 증정된다.

박일하 구청장은 “이번 챌린지는 주민 스스로가 지역의 매력을 재발견하고, 서로의 이야기를 통해 자부심을 나누는 뜻깊은 이벤트”라며 “앞으로도 주민이 주체가 되는 참여형 소통 행정을 지속적으로 추진하겠다”라고 말했다.