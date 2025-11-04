‘해남126 호텔’ 전남 우수건축물 大賞

道, 공공 2곳·민간 3곳 선정

전남도는 ‘2025년 전남도 우수건축물’ 공모를 통해 해남126 오시아노호텔(사진) 등 공공부문 2곳과 민간부문 3곳을 선정했다고 3일 밝혔다.



공공부문 대상에는 해남 오시아노 관광단지에 위치한 해남126 오시아노호텔(건축주 한국관광공사)이 선정됐다. 모든 객실이 오션뷰로 바다 전망을 감상할 수 있으며, 자연과의 조화를 고려한 공간구성으로 머무는 순간마다 바다의 품에 안긴 듯한 평온함을 느낄 수 있다. 민간부문 최우수상에는 세계 유일 에너지 특화대학인 나주의 한국에너지공과대학교 RC기숙사&식당(건축주 한국에너지공과대학교)이 선정됐다. 해당 건축물은 전면 유리창을 통해 채광과 조망을 극대화해 개방적인 공간감을 형성했다. 이 외에도 공공부문 우수상에 한국창의예술중학교(광양), 민간부문 우수상에 봉불사 명상센터(무안)와 담빛리주택(담양)이 선정됐다.