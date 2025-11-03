션, 마라톤으로 인간 한계 초월…1년 만에 세계 7대 마라톤 완주 성공

세계 권위 '월드 마라톤 메이저스'(World Marathon Majors) 7개 대회 완주

가수 션이 1년 만에 세계 7대 마라톤(도쿄·보스턴·런던·시드니·베를린·시카고·뉴욕 마라톤) 완주에 성공했다. 션 인스타그램

가수 션이 세계적으로 가장 권위있는 세계 7대 마라톤 완주를 1년 만에 성공하며 인간의 한계를 넘어섰다.

3일 션은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "세계 7대 마라톤을 1년에 모두 완주했습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

사진 속 션은 뉴욕 도심을 배경으로 여러 개의 마라톤 완주 메달을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다.

이어 션은 "2025 도쿄 마라톤, 보스턴 마라톤,런던 마라톤, 시드니 마라톤, 베를린 마라톤, 시카고 마라톤, 뉴욕 마라톤 7개의 별을 다 모아서 6 star 왕 메달을 받았습니다!"라고 전했다.

가수 션이 '월드 마라톤 메이저스'(World Marathon Majors) 7개 대회 완주로 얻은 메달. 션 인스타그램

이를 본 팬들은 "따뜻한 마음가진 로봇션 결국 해내셨다!", "우와 정말 대단하세요 이제 좀 쉬세요 형님", "저도 언젠가 션님처럼 6 star 메달을 걸고 선한 영향력을 전파하는 그날까지 달려보겠습니다"라고 화답했다.

션이 완주한 코스는 세계적으로 가장 권위있는 '월드 마라톤 메이저스'(World Marathon Majors) 대회로 션이 언급한 총 7개 도시에서 개최된다.

해당 대회의 마라톤 코스는 미국, 유럽, 일본, 호주, 독일 등 세계 각국에서 진행되는 만큼 션처럼 1년 안에 이를 전부 완주한 사례는 드물다.

한편, 션은 지난 8월 15일 광복 80주년을 맞아 개최한 '815런'에서 발생한 수익금 815만원을 독립유공자 후손들을 위해 후원 업체에 기부하는 등 마라톤으로 다양한 선행을 펼쳐왔다.

그는 당시 "마라톤은 단순히 기록이 아니라 마음의 거리다. 앞으로도 '815런'으로 독립운동가 후손들의 집을 짓는 데 힘을 보태고 싶다"고 전한 바 있다.