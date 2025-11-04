HS효성, 미래 배터리 핵심기술 품는다

유미코아 자회사 ‘EMM’ 인수

1.5조 투자 대규모 생산 박차

HS효성이 차세대 배터리 핵심 소재인 실리콘 음극재 사업에 본격 진출한다.



HS효성은 1억2000만유로(약 2000억원)를 투자해 글로벌 소재 기업 유미코아의 배터리 음극재 자회사 EMM을 인수하고 유미코아와 합작법인을 설립한다고 3일 밝혔다. 실리콘 음극재는 기존 흑연 음극재보다 에너지 밀도가 최대 10배 이상 높아 차세대 배터리 시장의 ‘게임 체인저’로 꼽힌다. 전기차 충전시간을 크게 줄일 수 있고 충전효율을 높이는 핵심 기술이다.

조현상 HS효성 부회장(왼쪽 네 번째)과 유미코아 CEO 바트 삽(〃세 번째)이 벨기에에서 기념촬영을 하고 있다. HS효성 제공

이번 인수는 원천 기술과 지적자산에 기반을 둔 가치 극대화를 강조해 온 조현상 HS효성 부회장의 ‘가치경영’ 일환으로 풀이된다.



유미코아는 첨단소재 원천 기술력을 바탕으로 배터리, 촉매, 반도체, 방산, 우주항공 분야에서 세계 최고 수준의 연구개발·생산능력을 갖췄다.



조 부회장은 코로나19 이전부터 유미코아를 여러 차례 방문했고, 10월 말인 계약 기간을 맞추기 위해 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 기업인자문위원회 의장을 맡고 있던 에이펙 준비 기간에도 수차례 철야 미팅을 가진 것으로 알려졌다.



HS효성은 5년간 1조5000억원을 투자해 대규모 생산능력을 갖출 계획이다. 첫 투자처는 울산을 택한 것으로 전해졌다.