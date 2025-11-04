36년 만에 돌아온 ‘우지라면’… ‘삼양 1963’ 출시

삼양식품, 공업용 파동 딛고

60년대 유탕처리 방식 ‘재해석’

브랜드 정통성 계승·혁신 다짐

“창업주인 시아버님 전중윤 명예회장의 평생의 한을 조금은 풀어드리지 않았나 싶습니다.”



김정수 삼양식품 부회장은 3일 서울 중구 보코 서울 명동 호텔에서 신제품 ‘삼양1963’(사진)을 공개하면서 이같이 말했다.



공업용 우지(소기름) 사용 의혹 사건이 터진 1989년 11월 3일 이른바 ‘우지 파동’ 이후 정확히 36년째가 되는 날 신제품을 공개하며 브랜드의 정통성 계승과 기술 혁신 의지를 내비친 것이다.



세상을 떠들썩하게 한 우지 파동 당시 보건사회부와 법원은 우지 라면에 대해 무해·무죄 판단을 내렸지만, 삼양식품은 회사 존립이 흔들릴 정도로 큰 타격을 입은 뒤였다. 김 부회장은 “과거 우지 파동 때 잘못된 정보와 왜곡된 여론으로 공장 불이 꺼지고 1000여명의 직원이 회사를 그만두기도 했다”고 눈시울을 붉혔다.



새롭게 출시된 ‘삼양1963’은 삼양브랜드로 처음 선보이는 프리미엄 라면이다. 과거 삼양라면 제조 레시피의 핵심이었던 우지를 활용해 면의 고소한 맛과 국물의 깊은 맛 등을 한층 높여 풍미를 차별화했다.



삼양식품은 이번 신제품에 1960년대 라면 유탕 처리 방식을 현대적으로 재해석했다. 동물성 기름 우지와 식물성 기름 팜유를 황금 비율로 혼합한 골든블렌드 오일로 면을 튀겨 고소한 향과 감칠맛을 강화했다.



삼양식품은 액상수프와 후첨분말후레이크를 적용해 원재료의 풍미도 더욱 살렸다.



사골육수로 면에서 우러나온 우지의 풍미를 높여 깊은 맛을 더하고, 무와 대파, 청양고추로 깔끔한 뒷맛과 얼큰함을 강조한 국물을 완성했다.



이날 행사는 삼양식품 창업 역사와 관련이 깊은 남대문시장 인근에서 진행됐다.창업주 고(故) 전중윤 명예회장은 예전 남대문시장에서 ‘꿀꿀이 죽’으로 끼니를 해결하던 사람들을 보며 1963년 한국 최초의 라면을 개발했다. 삼양식품은 역사적 의미를 고려해 브랜드의 출발점에서 신제품을 공개했다고 설명했다.



이날 발표회에는 인공지능(AI)으로 재현한 전 명예회장이 며느리인 김 부회장을 응원하며, ‘식족평천’(食足平天·먹는 것이 족하면 천하가 태평하다)’ 메시지를 강조해 눈길을 끌었다.