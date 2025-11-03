10월 독감환자 2024년 3.5배… 2025년 겨울철 최대유행 가능성

외래환자 1000명당 13.6명

당국 “고위험군 예방 접종을”

최근 전국 인플루엔자(독감) 환자가 1년 전 같은 기간의 3배 이상으로 늘어나는 등 확산세가 심상치 않다. 보건당국은 최근 10년 사이 가장 심한 수준으로 독감이 유행할 수 있다고 경고하면서 노인 등을 대상으로 한 예방 접종 참여를 독려했다.

광주 북구 보건소에서 직원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신과 독감 백신 수량을 확인하고 있다. 광주 북구 제공

3일 질병관리청에 따르면 의원급 의료기관 표본감시 결과, 올해 43주차(10월 19∼25일) 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1000당 13.6명으로 전주(7.9명)보다 많이 늘어났다. 지난해 같은 기간(3.9명)과 비교하면 3.5배 증가한 수준이다. 인플루엔자 의사환자는 38도 이상의 발열과 함께 기침·등 증상을 보이는 환자를 의미한다.

연령별 인플루엔자 의사환자는 7∼12세 31.6명, 1∼6세 25.8명, 0세 16.4명, 13∼18세 15.8명, 19∼49세 11.8명 순으로 높았다. 소아·청소년에서 상대적으로 인플루엔자 환자가 많이 발생하고 있다. 의원급 환자의 호흡기 검체에서 인플루엔자 바이러스 검출률은 43주차 11.6%로 지난주(7.3%)보다 4.3%포인트 늘어났다.

국외 인플루엔자 동향을 살펴보면 42주차 기준 전 세계적으로 인플루엔자 활동은 낮은 수준을 유지 중이다. 다만 일본, 홍콩, 태국, 중국 등 주변국에서는 인플루엔자 활동이 지난해보다 조기에 시작되거나 환자 발생이 증가하고 있다. 홍콩은 지난 8월 말부터 인플루엔자 바이러스 검출률이 유행 기준(4.94%)을 초과했고, 최근 42주차 기준으로는 11.84%까지 늘어났다.

질병청은 최근 국내외 추세를 분석했을 때 이번 동절기(2025∼2026절기) 인플루엔자 유행은 지난 10년간 독감이 가장 유행했던 2024∼2025절기와 유사하거나 더 길어질 것으로 예상했다. 이에 질병청은 65세 이상 어르신, 임신부, 생후 6개월∼13세 어린이를 대상으로 시행 중인 국가예방접종에 참여할 것을 독려했다. 지난달 31일 기준 65세 이상 어르신은 약 658만명(60.5%), 어린이는 약 189만명(40.5%)이 백신 접종을 마쳤다. 임승관 질병청장은 “올겨울에도 인플루엔자가 크게 유행할 가능성이 있어 철저한 대비가 필요하다”며 “인플루엔자 고위험군은 본격적인 유행에 앞서 적극적으로 접종해 주시길 바란다”고 밝혔다.