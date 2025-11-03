‘38.97m’ 홍릉숲 노블포플러, 용문사 은행목 추월… 가장 키 큰 나무 등극

그동안 우리나라에서 키가 가장 큰 나무로 알려진 경기 양평 용문사 은행나무를 올해 50살 된 나무가 1000여년 만에 추월했다.



산림청 국립산림과학원은 라이다와 드론을 활용해 서울 홍릉숲 제1수목원에 있는 노블포플러(사진)의 수고(樹高)를 정밀측정한 결과 38.97m로 확인됐다고 3일 밝혔다.



지금까지 국내 최고(最高) 나무는 신라시대에 심어져 1100년 된 용문사 은행나무(38.80m)였는데, 홍릉숲 노블포플러는 이보다 17㎝ 더 컸다.



노블포플러는 버드나무과의 포플러속 식물로, 유럽포플러와 북미포플러를 교잡해 만든 이태리포플러의 재배종이다. 국내에는 1975년 한일 협력사업 일환으로 일본에서 도입됐다. 성장이 빠른 속성수(速成樹)로 국내의 성숙한 산림의 키 큰 나무가 20m가량인 점을 고려할 때 15m 이상 더 크다.



박찬열 산림과학원 생활권도시숲연구센터장은 “홍릉 숲 내에서도 물이 흐르는 옴폭한 토양 내 습기가 적적하게 유지돼 기름진 환경이 주효했다”며 “좋은 입지에서 잘 자라게 될 경우에 천년 이상 자라던 은행나무보다 더 큰 나무가 될 수 있다는 점에서 의미가 있는 연구”라고 말했다.