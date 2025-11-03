李대통령, 4일 ‘728조 슈퍼 예산안’ 시정 연설

에이펙 슈퍼위크 이후 ‘민생 모드’ 전환

국정수행 지지도 53%… 3주 만에 반등

경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한 굵직한 정상회담 일정을 모두 마무리 지은 이재명 대통령이 4일 내년도 정부 예산안에 대한 시정 연설에 나선다. 숨 가쁜 양자·다자외교 활동에 이어 곧바로 예산 정국을 맞이한 이 대통령은 국회의 원활한 예산안 처리 협조를 당부하는 데 힘을 쏟을 전망이다.



이 대통령은 ‘정상외교 슈퍼위크’ 마무리 후 첫 근무일인 3일 별다른 공개 일정을 잡지 않았다. 에이펙 주간의 외교 성과를 정리하는 동시에 시정 연설 준비에 매진하며 ‘외교 모드’에서 ‘민생 모드’로의 전환에 집중한 것으로 보인다.

이재명 대통령이 지난 6월 26일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 2025년도 제2회 추가경정예산안 시정연설을 하고 있다. 뉴시스

국회가 5일 예산안 공청회를 시작으로 내년도 예산안 심사에 본격적으로 돌입하는 만큼, 이 대통령은 시정 연설에서 정부 출범 후 첫 본예산안의 편성 방향을 설명하고 예산의 증·감액 심사 관련 여야의 협조를 요청할 전망이다. 정부가 제출한 내년도 예산안은 올해보다 8% 증가한 728조원 규모다.



이 대통령의 시정 연설은 취임 후 이번이 두 번째다. 이 대통령은 취임 직후인 지난 6월26일 정부가 2차 추가경정예산안을 제출했을 때 첫 시정 연설을 한 바 있다.



이 대통령의 국정수행 지지도는 에이펙 주간 ‘실용외교’ 성과 등으로 3주 만에 반등했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27∼31일 전국 18세 이상 2517명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답자는 53.0%로, 직전 조사 대비 1.8%포인트 올랐다. 부정 평가는 43.3%로 직전 조사보다 1.6%포인트 떨어졌다. 이번 조사는 무선 임의 전화걸기(RDD) 자동응답 조사 방식으로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 5.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.