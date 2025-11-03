국민연금 주식투자 비중 첫 50% 돌파

올 투자금 6월 말 기준 635조5734억원

코스피 4221… 60만닉스·11만전자 기염

국민의 노후를 책임지는 국민연금 기금이 설립 이래 최초로 총자산의 절반 이상을 주식에 투자한 것으로 나타났다. 최근 국내외 증시의 상승 랠리와 기금 고갈 타개를 위한 공격적 투자가 맞물린 결과로 보인다.



3일 국민연금 기금운용 현황 자료에 따르면 올해 6월 말 기준 총 1269조1355억원에 달하는 적립금 중 주식(국내 및 해외)에 투자된 금액은 635조5734억원으로, 전체 자산의 50.1%를 차지했다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습. 뉴스1

이는 안전자산 위주로 기금이 운용되던 10년 전과는 확연히 다르다. 2015년 말에는 안전자산인 채권이 56.6%를 차지했고, 주식은 32.2%에 불과했다.



이런 공격적 운용의 가장 큰 이유는 수익률 때문이다. 저출산·고령화로 연금을 받을 사람은 늘어나는데 보험료를 낼 사람은 줄며 기금 고갈에 대한 우려가 커지고 있다.



최근 급격히 상승한 국내외 증시도 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 기금이 주식 비중을 30∼40%로 유지해왔는데, 보유 주식의 가격이 급격히 뛰며 자연스럽게 보유 비중이 50%를 넘었을 것이란 분석이다. 연일 최고치를 갈아치운 국내 증시 덕에 국민연금 기금의 수익률 또한 급상승할 것으로 예상된다.

국민연금 기금운용의 자료에 따르면 최근 두 달간 코스피가 20%가량 상승한 점을 고려하면 수익률이 20%를 넘을 것으로 업계는 추정한다.

3일 서울 영등포구 한국거래소 홍보관 전광판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 114.37포인트(2.78%) 오른 4,221.87에, 코스닥은 14.13포인트(1.57%) 오른 914.55에 장을 마감했다. 국내 대표 반도체 종목인 삼성전자는 3.35% 오른 11만1천100원에, SK하이닉스는 10.91% 상승한 62만원에 거래를 마감했다. 연합뉴스

이날도 코스피는 사상 최고치인 4200을 돌파했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 장중 4221.92 최고치를 경신한 뒤 전 거래일 대비 114.37포인트(2.78%) 오른 4221.87로 장을 마쳤다. 삼성전자는 ‘11만전자’(장중 11만1500원), 하이닉스는 ‘60만닉스’(62만4000원)라는 새 역사를 썼다.