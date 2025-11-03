베를린서 폭탄테러 준비 시리아인 적발

독일 베를린에서 폭탄테러를 준비한 시리아인이 붙잡혔다고 일간 타게스슈피겔 등이 3일(현지시간) 보도했다.



베를린 검찰은 전날 테러 모의와 테러조직 선전물 유포 혐의로 22세 시리아 국적자를 체포한 뒤 영장을 발부받아 수감했다.

적발된 시리아인 주거지. AFP연합뉴스

검찰은 시내 주거지 3곳을 수색하고 경찰 특공대를 투입해 폭발물 제조용 물질을 압수했다.



검찰은 이 남성에게 국가를 위협하는 중대한 범죄를 준비한 혐의가 있다고 밝혔다. 수사당국은 용의자가 베를린의 특정 장소에서 자살폭탄 테러를 계획한 단서를 확보했다고 현지매체들은 보도했다.



용의자는 소셜미디어에 이슬람 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 선전음악을 여러 차례 올린 것으로 조사됐다.



독일에서는 2016년 12월 튀니지 출신 IS 추종자가 베를린 도심 크리스마스 마켓에 트럭을 몰아 13명이 숨지고 67명이 다쳤다. 작년 12월 마그데부르크의 크리스마스 마켓에서도 사우디아라비아 출신 이민자의 차량 돌진 테러로 6명이 숨졌다.



이번에 적발된 용의자는 2023년 독일에 입국한 뒤 이민당국에서 보충적 보호 처분을 받았다. 보충적 보호는 망명 자격이 인정되지 않더라도 모국 상황을 고려해 내주는 일종의 인도적 체류허가다.



현재 독일에 거주하는 시리아 국적자는 100만명에 육박한다. 정치권은 내전 종식으로 안정을 되찾는 시리아에 난민을 최대한 빨리 돌려보내야 한다고 목소리를 높였다.



기독민주당(CDU)·기독사회당(CSU) 연합의 귄터 크링스 원내부대표는 "테러 공격을 꾸미는 사람은 보호 지위를 유지할 수 없고 체류권을 박탈해야 한다"며 "우리 안전을 위협하는 사람이 아닌 국민을 보호하는 게 국가의 의무"라고 말했다. 연방경찰노조는 내전 시절 시리아 난민에게 준 보호 지위를 철저히 재검토하라고 요구했다.

<연합>