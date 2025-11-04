KCM, 13년간 꽁꽁 숨긴 딸 최초 공개…근육질 팔로 머리 묶어주는 '딸바보'

사진=KCM SNS

가수 KCM이 딸과의 행복한 근황을 공개했다.

KCM은 3일 자신의 인스타그램을 통해 "머리 묶어주는 몇 분이지만 가장 소중한 시간임. 너무 빨리 크는 거 같아. 나이가 들었다"라고 적고 사진 여러 장을 올렸다.

이날 공개된 사진 속 KCM은 딸의 머리를 묶고 있는 모습이다. 또렷한 이목구비를 지닌 딸은 옆모습만으로 귀여운 매력을 발산했다. KCM의 탄탄한 근육도 이목을 끌었다.

이를 본 누리꾼들은 "자상한 아빠, 흐뭇해하시는 모습이 너무 귀여우시네요", "이제 사랑스러운 아이들, 가족 자랑 실컷 하시면서 지내세요. 살면서 가장 잘한 일이잖아요" 등의 댓글을 올렸다.

KCM은 올해 초 두 딸이 있다는 사실을 뒤늦게 고백했다. 딸이 있다는 사실이 13년 만에 대중에 처음 알려진 셈이다.

9세 연하 일반인 아내 사이에서 태어난 딸들은 2012년생과 2022년생으로 알려졌다. KCM 부부는 2021년 혼인신고를 했다.

KCM은 지난달 방송된 TV조선 가족 예능 '조선의 사랑꾼'에서 약 13년간 아내와 두 딸을 숨긴 이유를 고백했다.

그는 "난 사실 빚이 많았다. 결혼하면 가족 채무가 되는 게 너무 무서웠다"고 털어놨다.

다행히 빚을 청산했다. 변제가 끝났을 때 아내와 같이 울면서 혼인신고를 했다고 KCM은 설명했다.

KCM은 지난 7월 셋째가 생겼다고 밝혔다. 출산 예정일은 내년 1월이다.