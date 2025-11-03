세계일보
남해화학·GS칼텍스, '무탄소 스팀 도입·공급사업 계약' 체결

입력 : 2025-11-03 19:47:53
수정 : 2025-11-03 19:47:52
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
김창수 남해화학 대표이사(오른쪽)와 허세홍 GS칼텍스 대표이사(왼쪽)가 지난달 31일 GS칼텍스 본사에서 '무탄소 스팀 도입·공급사업 계약'을 체결하고 있다. 농협중앙회 제공

 

남해화학(대표이사 김창수)과 GS칼텍스는 지난달 31일 서울 GS칼텍스 본사에서 ’무탄소 스팀(Carbon-free Steam) 도입·공급사업 계약’을 체결했다.

 

이번 계약은 글로벌 에너지전환 흐름 속에서 여수 국가산업단지의 경쟁력 강화 및 탄소중립 실현을 위해 추진되었다. GS칼텍스는 황산 원료인 유황을 공급하고, 남해화학은 황산공장 등 인프라를 활용해 무탄소 스팀을 생산·공급할 계획이다.

 

남해화학은 이번 계약을 통해 에너지 효율화와 탈탄소화의 실질적 해법을 제시하는 상생 협력 모델을 구축할 예정이며, 지역경제 회복 및 산업 경쟁력 강화에도 긍정적 효과를 줄 것으로 기대하고 있다.

 

양사는 2027년 무탄소 스팀 공급 개시를 목표로 하고 있으며, 기존 LNG 기반 스팀 대비 연간 약 7만 톤의 이산화탄소를 감축할 수 있을 것으로 전망된다.

 

김창수 남해화학 대표이사는 “이번 무탄소 스팀 사업을 통해 산업단지의 지속가능한 미래를 만들어갈 계획”이라며 “앞으로도 탄소중립과 ESG 경영을 적극 실천해 글로벌 녹색화학 기업으로 도약하겠다”고 전했다.

