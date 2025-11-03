(사)한국새농민중앙회, '창립60주년 기념행사' 개최

지난달 31일 경기 안성 농협창업농지원센터에서 열린 (사)한국새농민중앙회, '창립 60주년 기념행사'에서 주요 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 (사)한국새농민중앙회(회장 문재용)가 지난달 31일 창립 60주년을 맞아 경기 안성 농협창업농지원센터 대운동장에서 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

새농민회는 1965년부터 농협중앙회의 이달의 새농민상을 받은 농업인으로 구성된 단체로, 회원은 현재 12,800여명에 이른다.

이날 기념행사에는 전국 새농민 회원과 강호동 농협중앙회장, 김호 농어업·농어촌특별위원회 위원장, 국회의원 등 약 5,000여명이 참석하여 지난 60년간의 새농민회 성과를 돌아보고, 새로운 60년을 향한 비전을 공유하는 시간을 가졌다.

행사장에는 자립·과학·협동의 3대 새농민정신과 함께 이어온 발자취를 사진과 기록으로 전시한 전시관과 포토존, 청년농업인 생산품 홍보관 등이 함께 운영되어 현장을 활기찬 축제 분위기로 만들었다.

기념식에서는 새농민회 역사와 비전을 담은 기념영상 상영과 비전 퍼포먼스가 진행되었으며, 농업·농촌 발전 유공자에 대한 정부표창과 농협중앙회장 공로패 수여를 통해 지난 60년간 농업·농촌발전에 헌신한 회원들의 노고에 감사를 표했다.

강호동 농협중앙회장은 “새농민회는 지난 60년 동안 대한민국 농업발전의 뿌리를 지켜온 역사였다”며 “앞으로의 60년도 새농민이 혁신의 중심이 되어 지속가능한 농업과 활기찬 농촌을 만들어가는 시대가 되길 바란다”고 말했다.

(사)한국새농민중앙회는 앞으로 ▲ 영농 컨설턴트 육성 ▲ 청년농 멘토‐멘티제도 활성화 ▲ 지역특산물 꾸러미사업 추진 ▲ 농협중앙회와의 농심천심운동 공동전개 등 미래 60년을 향한 실천과제를 지속 추진할 계획이다.