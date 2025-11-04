전국대회·전지훈련 유치… 괴산군 年 20억 경제효과

충북 괴산군이 전국 단위 체육대회와 전지훈련을 적극적으로 유치하며 지역경제에 활력을 불어넣고 있다.



3일 군에 따르면 군이 올해 유치한 체육 행사는 총 42건, 방문객은 약 1만2000명이다. 이를 통해 발생한 직간접적인 경제효과는 20억원이 넘는 것으로 추산된다. 가장 큰 성과는 지난 7월 열린 ‘자연울림 괴산 유소년 축구 페스티벌’. 전국에서 모인 선수단과 가족 등 2800여명이 사흘간 머물며 숙박·식음료·교통 등에서 약 12억원의 소비를 이끌었다.



괴산은 전지훈련지로도 인기다. 올해만 53개팀, 640여명이 괴산을 찾아 약 3억원을 소비했다. 군은 보조금 등 실질적인 지원으로 재방문율을 높이고 있다. 괴산이 각종 스포츠 대회·훈련의 메카가 된 계기는 군이 민선 8기 들어서면서 체육을 ‘굴뚝 없는 산업’으로 정하면서다. 군은 총 970억원을 투입해 스포츠타운, 반다비체육관, 다목적체육관, 파크골프장 등 체육 기반 확충에 나섰다.