주낙영 경주시장, 에이펙 정상회의 성공 개최 후속 국‧소‧본부장 회의 가져

“이번 에이펙은 시민의 힘으로 이뤄진 행사, 자긍심 확산과 사후관리 만전 기해야”

정상회의장 시민 공개 관람 확대 지시, “더 많은 시민이 역사의 현장 체감해야”

경북 경주시는 3일 오전 청사 내 영상회의실에서 ‘2025 에이펙 정상회의 성공 개최에 따른 국‧소‧본부장 회의’를 열고 행사 성과를 점검하고 후속 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의는 주낙영 경주시장이 주재했으며, 국‧소‧본부장 등 간부 공무원 전원이 참석한 가운데 각 부서별 행사 운영 성과와 향후 과제를 공유했다.

주낙영 경주시장이 3일 청사 내 영상회의실에서 에이펙 정상회의 성공 개최에 따른 국‧소‧본부장 회의’를 열고 행사 성과를 점검하고 있다. 경주시 제공

주 시장은 “이번 에이펙 정상회의는 경주가 세계 속의 문화도시로 우뚝 서는 역사적인 계기이자, 시민의 힘으로 이뤄낸 성공적인 행사였다”며 “시민들의 자발적인 참여와 성숙한 시민의식이 세계가 주목한 성공의 원동력이었다”고 강조했다.

이어 “정상회의를 계기로 높아진 도시 브랜드 가치를 지역경제 활성화, 관광 진흥, 외국인 투자 유치로 이어가야 한다”며 “특히 시민의 자긍심이 지속될 수 있도록 성과 확산과 사후관리에도 행정력을 집중해야 한다”고 당부했다.

이날 회의에서는 정상회의장 시민 공개관람 운영 계획도 보고됐다.

오는 5~9일까지 5일간 경주화백컨벤션센터(HICO) 3층 정상회의장을 시민에게 공개해 국제회의의 현장을 직접 체험할 수 있도록 할 예정이다.

일반 시민을 위한 정식 관람은 사전 등록이 필요하며, 신청 방법은 추후 경주시 홈페이지를 통해 공지될 예정이다.

주 시장은 “정상회의장이 철거되기 전까지 더 많은 시민이 역사의 현장을 직접 볼 수 있어야 한다”며 관계 부서에 관람 환경 조성과 안전관리 강화에 만전을 기할 것을 지시했다.

한편, 경주시는 앞으로도 시민들이 국제행사의 성과를 공유하고 자긍심을 느낄 수 있도록 다양한 참여 프로그램을 지속 추진할 방침이다.