제주-도쿠시마, 우호협력도시 협정 체결

“재생에너지·관광·스포츠·문화 등 교류 확대”

제주도와 일본 도쿠시마현이 3일 우호협력도시 협정을 체결하며 교류 관계를 한 단계 격상했다.

지난 1월 실무교류도시 양해각서(MOU) 체결 10개월 만이다. 고토다 마사즈미 도쿠시마현 지사를 비롯해 현의회 의장, 기업인 등 9개 분야 100여 명이 전세기로 제주를 방문해 협정식에 참석했다.

오영훈 제주지사(왼쪽)와 고토다 마사즈미 도쿠시마현지사가 3일 메종글래드제주호텔에서 우호협력도시 협정서를 교환하고 기념 촬영하고 있다. 제주도 제공

양 지역은 이날 메종글래드 제주호텔에서 협정서를 교환하고 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 협력관계를 발전시키기로 약속했다. 제주도에서는 오영훈 지사를 비롯해 문화·관광·농업·스포츠 등 각 분야 기관장들이 자리를 함께했다.

우호협력도시 협정 체결로 행정 차원에서 시작된 양 지역 교류가 경제·환경·관광·교육 등 사회 전반으로 확대될 전망이다. 도쿠시마현 방문단에는 스미 카즈히토 현의회 의장, 우에다 시게루 ㈜시코쿠화학 최고경영자(CEO) 등이 포함돼 실질적 협력 의지를 보였다.

제주도는 도쿠시마현과의 교류 확대를 위해 도내 담당부서와 기관을 방문단과 연결하고, 부서·기관별 협력 관계 구축을 지원할 계획이다.

경제 분야는 창조경제혁신센터, 환경 분야는 제주도 미래성장과·제주환경자원순환센터, 관광 분야는 제주관광협회가 맡는다. 스포츠 분야는 제주도체육회·제주스포츠과학센터, 농업 분야는 제주도 농업기술원, 대학 분야는 제주대, 제주한라대가 담당한다.

양 지역은 협정서를 통해 지속가능발전목표(SDGs) 등 공동 과제 해결과 상호 번영을 목표로 교류 촉진하고 인재 교류를 확대하기로 약속했다.

3일 메종글래드 제주호텔에서 열린 제주-도쿠시마 우호협력도시 협정 체결식. 제주도 제공

산학관 협력체계를 기반으로 수소와 재생에너지, 환경 분야 등의 교류를 활성화하고 탄소중립 실현을 선도적으로 추진한다.

관광과 농림수산업 등 양 지역 특성과 강점을 살린 협력사업을 발굴하고, 스포츠·문화·청소년 등 민간 분야 교류를 통해 미래세대의 상호 이해를 높인다는 계획이다.

오영훈 지사는 “도쿠시마현과 인연을 맺고 나서 한일관계가 한층 더 발전하고 있어 매우 기쁘다”며 “특히 올해 5월 제주포럼에서 제주도와 도쿠시마현 어린이들의 공동 합창공연은 미래지향적인 한일관계 발전에 크게 기여하며 전 세계에 큰 울림을 줬다”고 강조했다.

이어 “이번 방문 과정에서 전세기를 이용한 교류 협력이 물꼬를 튼 만큼, 전세기를 활용한 양 지역의 교류가 더 활발하게 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

고토다 지사는 “지방자치의 본질인 관광, 환경, 농림 등 다양한 분야에서 제주도에 배울 점이 많다”면서 “제주와 도쿠시마가 인구, 기온, 경제 규모, 자연환경 등 비슷한 조건을 가진 만큼 다양한 분야에서 교류 협력이 이어지길 기대한다”고 전했다.

도쿠시마현 방문단은 전날 서귀포시 원도심에서 공연을 펼쳐 관람객들에게서 호응을 얻었다. 제주4·3평화기념관도 찾아 역사적 아픔을 함께 나눴다.

제주도는 지난 1일 제주-도쿠시마 전세기가 취항하면서 접근성이 개선된 점도 교류 협력 확대가 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.

일본 시코쿠 동부에 있는 도쿠시마현은 인구 67만여명으로 제주도와 비슷하다.