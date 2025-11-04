샤넬백 부자 고준희, 제작진에 즉선 선물 "이따 가져가"

배우 고준희가 유튜브 촬영 도중 제작진에게 즉석에서 샤넬백을 선물했다.

고준희는 3일 자신의 유튜브 채널에서 소장하고 있는 샤넬백을 모두 공개했다.

그는 "라면 먹방에서 피식대학 멤버들이 '샤넬 가방이 몇 개 있냐'고 물었는데, 그 얘기가 기사화되더라"며 "이왕 이렇게 된 김에 진짜로 샤넬을 몇 개 가지고 있는지 세어보기로 했다"고 말했다.

고준희는 대형 더스트백을 꺼내 그 속에 담긴 샤넬백 십여개를 꺼내보였다.

고준희는 네 번째 가방으로 샤넬 보이백을 소개했다.

제작진이 "다 클래식 백인데 왜 그걸 골랐냐"고 하자 고준희는 "유행이었다"고 했다.

그러면서 "몇 번 안 들었다. 그 당시 유행이었던 건 하나씩 내가 사뒀나 보다"고 말했다.

PD가 이 가방에 대해 "근데 그 가방은 진짜 예쁘다. 되게 반짝반짝한다"고 하자 고준희는 "이거는 당신 스타일인 거 같은데"라고 했다.

PD가 "제 스타일이다. 진짜 예쁘다"고 하자 고준희는 "이거 줄까. 부자 언니니까. 이게 지금 나보다는 어린 사람한테 더 어울린다. 이따 가져가라"고 말했다.

<뉴시스>